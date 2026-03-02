Hai xe máy lao vào nhau như trời giáng

Ninh BìnhKhông giảm tốc độ, hai người đi xe máy lao mạnh vào nhau ở góc 90 độ, hôm 1/3 tại Ý Yên.

Hai người đi xe máy lao vào nhau như trời giáng Video: CTV

Tình huống giao thông: Từ góc 90 độ, hai người đi xe máy đến nút giao không giảm tốc độ, đâm sầm vào nhau. Cú va chạm mạnh khiến những người trên xe máy bắn ngã ra đường, nằm bất động. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi tới nút giao các phương tiện cần giảm tốc độ tập trung quan sát phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đặc biệt, tại các đường ở thôn làng, người dân thường chủ quan phóng nhanh qua các lối giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như tình huống trong video.

Hôm 27/2, một tình huống tương tự xảy ra tại xã Thanh Oai, Hà Nội khi hai ôtô lao vào nhau ở tốc độ cao tại ngã tư đường to, thông thoáng. Cả hai xe đều qua giao lộ với tốc độ cao và không có dấu hiệu giảm tốc độ.

Ôtô lao qua giao lộ 'như bịt mắt' tông ngang xe con Video: CTV

Nguyên Vũ