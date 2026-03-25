Hai xe bán tải đâm nhau vì muốn nhanh hơn người khác

Thái LanMột bên vượt đèn đỏ, một bên dừng làn rẽ trái nhưng chạy thẳng và đâm nhau giữa ngã tư.

Từ một hướng, một xe bán tải tăng tốc ngay khi đèn xanh và chạy thẳng qua ngã tư dù đang dừng ở làn rẽ trái. Phía khác, một chiếc bán tải tăng tốc dường như vượt đèn vàng hoặc thậm chí đèn đỏ. Hai xe đâm vuông góc giữa ngã tư, chiều 21/3.

Video: Lizarddriverx

Cú đâm từ xe bên phải khiến chiếc bán tải màu xanh xoay ngang, trong khi xe màu trắng vỡ toác đầu, một kiện hàng trên thùng sau rơi xuống đường. May mắn không có phương tiện nào khác bị ảnh hưởng.

Tình huống thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội Thái Lan, với vô số bình luận chủ yếu chê trách cách tham gia giao thông của cả hai tài xế xe bán tải.

Theo nhiều người, khi đèn xanh bật, nên nhìn kỹ sang trái và phải trước khi di chuyển. Nhưng có một số người, ngay khi đèn xanh vừa bật lên đã bấm còi inh ỏi và lao vào xe phía trước.

Một người tỏ ra có kinh nghiệm, nói rằng ở Thái Lan, nơi nhiều người không tôn trọng luật giao thông, ngay khi đèn xanh bật lên, phải đếm 1-2-3 trong đầu trước khi di chuyển. Tương tự, khi đèn chuyển sang màu vàng, các lái xe cần phải liếc nhìn phía sau xem có xe nào đang bám theo không trước khi dừng lại.

Một người kể: "Tôi từng thấy cảnh sát phán quyết trong tình huống này: một bên bị cho là vượt đèn đỏ và bên kia bị cho là lái xe liều lĩnh".

Mỹ Anh