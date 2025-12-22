Hai vợ chồng mắc kẹt trong cabin sau tai nạn

Khoảng 5h, ông Hoàng Ngọc Sơn (35 tuổi, ngụ xã Buôn Đôn) lái ôtô giường nằm chở 10 hành khách chạy hướng Ea Súp - Buôn Đôn. Khi đến xã Ea Wer, xe khách tông vào ôtô tải chở hàng đông lạnh do ông Nguyễn Minh Nhật (51 tuổi, ngụ phường Tân Lập) cầm lái.
Cú tông mạnh khiến đầu xe tải bẹp dúm, lật nghiêng; ông Nhật và vợ là bà Phạm Thị Cúc (51 tuổi) bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.
Người dân dùng dụng cụ cạy cabin hơn 30 phút, đưa hai nạn nhân đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
Tài xế và các hành khách trên ôtô giường nằm hoảng loạn nhưng không bị thương. Đoạn đường xảy ra tai nạn đang thi công, có biển báo hạn chế tốc độ.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Trần Hóa