Hai vợ chồng bị bắt vì chiếm giữ, không giao nhà đã bán suốt 7 năm

Đà NẵngSau khi bà Cao Thị Bé bị tạm giam, cơ quan điều tra tiếp tục bắt người chồng là ông Hồ Văn Dũng với cáo buộc xâm phạm chỗ ở của người khác tại căn nhà số 8 Lê Đình Chinh.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh tạm giam ông Hồ Văn Dũng (54 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn).

Trước đó, ngày 8/4, vợ ông Dũng là bà Cao Thị Bé (54 tuổi) cũng đã bị khởi tố và tạm giam với cùng tội danh.

Hồ Văn Dũng khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, vợ chồng ông Dũng và bà Bé ký giấy cam kết bán lô đất 100 m2 tại khu định cư Bá Tùng, quận Ngũ Hành Sơn (cũ) cho một người với giá 750 triệu đồng. Sau khi nhận 400 triệu tiền cọc, vợ chồng ông Dũng không tiếp tục thực hiện giao dịch và không hoàn tiền.

Người mua sau đó kiện ra tòa. TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) xét xử và tuyên buộc vợ chồng ông Dũng trả lại 800 triệu đồng.

Do bị đơn không chấp hành bản án, tháng 9/2018, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng đã tổ chức bán đấu giá ngôi nhà hai tầng gắn liền với lô đất số 8 Lê Đình Chinh, phường Ngũ Hành Sơn. Người trúng đấu giá hợp pháp là ông Nguyễn Thế Hiếu, 34 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam (cũ) với số tiền hơn 1,64 tỷ đồng.

Năm 2019, gia đình ông Dũng khiếu nại nhưng không được cơ quan chức năng chấp thuận vì bản án đã có hiệu lực pháp luật. Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn sau đó tổ chức cưỡng chế, bàn giao tài sản cho ông Hiếu.

Vụ việc trở nên phức tạp khi ông Dũng và bà Bé không rời đi. Sau khi điều trị vết bỏng phát sinh trong quá trình cưỡng chế, đến cuối tháng 10/2019, họ tự ý phá cửa nhà khi ông Hiếu về quê ăn giỗ và chiếm dụng căn nhà số 8 Lê Đình Chinh để ở đây từ đó đến nay.

Trong 7 năm, từ năm 2019 đến năm 2025, ông Hiếu đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu xử lý dứt điểm và đề nghị được cấp sổ đỏ mang tên mình nhưng gặp nhiều vướng mắc pháp lý do chủ cũ chiếm giữ nhà.

Đến ngày 2/6/2025, UBND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) chính thức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hiếu.

Năm 2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý vụ án và nhiều lần vận động gia đình ông Dũng bàn giao tài sản nhưng không được chấp hành.

Đánh giá hành vi của vợ chồng ông Dũng đã cấu thành tội Xâm phạm chỗ ở của người khác, theo Điều 158 Bộ luật Hình sự, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam.

Do thời điểm thi hành lệnh vào ngày 8/4, ông Dũng đang nằm viện nên lực lượng chức năng chỉ bắt giữ bà Bé. Khi ông Dũng xuất viện vào ngày 15/4, cơ quan điều tra đã thực thi quyết định tố tụng.

Hiện, cơ quan chức năng đã bàn giao nhà cho ông Hiếu.

Ngọc Trường