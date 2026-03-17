Hai tuyển thủ eSports Thái Lan bị giam 3 tháng vì gian lận tại SEA Games

Thái LanSáng 17/3, tòa án quận Pathum Wan, Bangkok tuyên 6 tháng tù với Tokyogurl và Cheerio vì gian lận thi đấu tại SEA Games 33, giảm còn 3 tháng do nhận tội và chuyển sang hình thức giam giữ.

Theo cáo trạng, hai bị cáo bị truy tố về hành vi truy cập trái phép dữ liệu máy tính và tiết lộ biện pháp bảo mật hệ thống, vi phạm luật an ninh mạng. Sai phạm xuất phát từ việc "thuê người chơi thay" (ghosting) trong một trận đấu eSports.

Vụ việc xảy ra ngày 15/12/2025, tại nội dung Arena of Valor (RoV) nữ, vòng bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam. Ban tổ chức phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, trong đó Tokyogurl (tên thật là Naphat Warasin) đã cung cấp tài khoản thi đấu để game thủ nổi tiếng Cheerio đăng nhập từ bên ngoài, đồng thời sử dụng ứng dụng Discord để chia sẻ màn hình, nhờ hỗ trợ chơi hộ.

Cheerio (phải) thừa nhận tiếp tay cho Naphat Warasin gian lận tại môn Liên quân Mobile ở SEA Games 33.

Sự việc khiến đội tuyển Thái Lan bị xử thua và tước quyền thi đấu ngay lập tức. Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan sau đó cũng rút toàn bộ đội khỏi giải đấu.

Đến ngày 4/2/2026, cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai bị can tại tỉnh Nonthaburi và Nakhon Phanom, thu giữ nhiều chứng cứ như địa chỉ IP và nội dung trao đổi liên quan đến kế hoạch gian lận.

Tại tòa, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử nhận định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch trong tuyển chọn VĐV, đồng thời làm tổn hại uy tín quốc gia.

Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù, không cho hưởng án treo. Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, mức án được giảm còn 3 tháng và chuyển sang hình thức giam giữ thay vì phạt tù.

Sau phán quyết, hai bị cáo được chấp nhận cho tại ngoại để kháng cáo, với mức bảo lãnh 24.000 baht (khoảng 17 triệu đồng) mỗi người.

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, "giam giữ" là hình phạt nhẹ hơn tù giam, áp dụng trong thời hạn ngắn, thường không quá 3 tháng và được thi hành tại các cơ sở không phải trại giam nhằm giảm tác động tiêu cực của việc giam giữ.

Hồng Duy (theo Siamsport)