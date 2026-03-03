Hai tuyến metro nối trung tâm TP HCM đến Long Thành sắp khởi công

Hai tuyến metro dài hơn 50 km kết nối trung tâm TP HCM với sân bay Long Thành dự kiến khởi công vào tháng 4 và tháng 6 tới nhằm sớm bổ sung hạ tầng liên vùng.

Trong báo cáo vừa gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP HCM cho biết hai tuyến kết nối sân bay Long Thành gồm Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành nằm trong nhóm dự án được thành phố ưu tiên đầu tư.

Tổng chiều dài trục đường sắt hơn 50 km. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối trung tâm TP HCM với sân bay tại Đồng Nai, đồng thời liên thông với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang khai thác.

Dự kiến hướng tuyến, vị trí nhà ga đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành. Đồ họa: Đăng Hiếu

Sở Xây dựng cho biết cả hai dự án đang được Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Với tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, thành phố đã giao doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công trong tháng 4 và hoàn thành sau 5 năm.

Theo phương án hiện nay, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6 km, đi ngầm, là một phân đoạn của metro số 2 TP HCM. Thaco đề xuất sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng.

Đối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, dự án đã được chuyển đổi từ đường sắt nhẹ sang đường sắt đô thị và TP HCM được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai. Thành phố đang xem xét giao Thaco nghiên cứu thực hiện sau khi doanh nghiệp đề xuất, phấn đấu khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành năm 2030.

Tuyến metro này trước đây được nghiên cứu dài khoảng 48 km, gồm 42 km tuyến chính và 4,4 km đường dẫn vào depot, với tổng vốn dự kiến khoảng 3,5 tỷ USD (hơn 84.000 tỷ đồng).

Công trường thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Lãnh đạo TP HCM đánh giá hai tuyến metro là mắt xích then chốt kết nối vùng chiến lược giữa TP HCM và Đồng Nai, góp phần tăng năng lực vận tải công cộng và tạo liên thông giữa sân bay Long Thành với trung tâm TP HCM cũng như sân bay Tân Sơn Nhất. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành hai tuyến trước năm 2030 và yêu cầu các đơn vị khẩn trương huy động nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Hiện sân bay Long Thành - cảng hàng không lớn nhất cả nước, đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến khai thác giữa năm nay nhưng vẫn đối mặt bài toán kết nối giao thông với các địa phương lân cận, đặc biệt là TP HCM, nơi chiếm phần lớn lượng khách.

Bên cạnh các dự án trên, hồi tháng 1 năm nay TP HCM đã khởi công metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Tuyến có ga Bà Quẹo gần sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến trở thành điểm trung chuyển hành khách về ga Bến Thành, sau đó tiếp tục di chuyển theo trục Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, TP HCM cũng ưu tiên đầu tư metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất và hình thành trục trung chuyển sang Thủ Thiêm - Long Thành. Ngoài ra, dự án kéo dài metro số 1 qua Đồng Nai đến Long Thành cũng nằm trong danh mục các tuyến đường sắt đô thị được thành phố ưu tiên triển khai.

Giang Anh