Hai trực thăng đâm nhau trên không, một phi công thiệt mạng

MỹHai chiếc trực thăng va chạm giữa không trung và rơi ở New Jersey, khiến một phi công thiệt mạng, người còn lại nguy kịch.

Kevin Friel, cảnh sát trưởng thị trấn Hammonton, bang New Jersey, Mỹ, và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết vụ va chạm giữa chiếc trực thăng Enstrom F-28A và trực thăng Enstrom 280C ở khu vực sân bay Hammonton xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 28/12.

Trên mỗi chiếc trực thăng chỉ có một phi công, không chở thêm ai. Một người thiệt mạng, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Hai trực thăng đâm nhau, ít nhất một người thiệt mạng Một chiếc trực thăng quay tròn trước khi rơi xuống đất sau vụ va chạm ở Hammonton, bang New Jersey, Mỹ, ngày 28/12. Video: X/PressTV

Video từ hiện trường cho thấy một chiếc trực thăng quay tròn và rơi nhanh xuống đất. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sau đó dập tắt ngọn lửa bao trùm một trong hai chiếc trực thăng dưới đất.

Chiếc trực thăng đỏ bị gãy đuôi và phần đầu bị hư hại nặng. Chiếc màu trắng dường như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại phần thân dưới.

Một chiếc trực thăng bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ tai nạn hôm 28/12. Ảnh: AP

Sal Silipino, chủ quán cà phê gần hiện trường, cho biết các phi công là khách quen của quán và thường ăn sáng cùng nhau. Silipino đã cùng khách hàng trong quán chứng kiến những chiếc trực thăng cất cánh trước khi một chiếc bắt đầu xoay tròn lao xuống đất, rồi đến chiếc còn lại.

"Thật kinh hoàng. Tôi vẫn còn run rẩy sau chuyện đó", Silipino nói.

Chiếc trực thăng bị gãy đuôi, vỡ phần đầu sau vụ tai nạn hôm 28/12. Ảnh: AP

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ điều tra sự việc. Theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather, thời điểm xảy ra tai nạn trời nhiều mây nhưng gió nhẹ, tầm nhìn tốt.

