Hai thuyền cứu trợ tới Cuba sau thời gian mất liên lạc

Hai thuyền chở hàng viện trợ nhân đạo cho Cuba cập cảng Havana vài ngày sau khi mất liên lạc, toàn bộ thủy thủ đoàn đều khỏe mạnh.

Hai thuyền buồm chở hàng cứu trợ cùng thủy thủ đoàn 9 người cập cảng tại thủ đô Havana của Cuba ngày 28/3. Mọi người trên thuyền, trong đó có một cậu bé 4 tuổi, đều khỏe mạnh, mỉm cười và giơ ngón tay cái báo hiệu mọi chuyện đều ổn.

"Chúng tôi rất tiếc vì đã khiến mọi người lo lắng. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự gặp nguy hiểm", Adnaan Stumo, điều phối viên của đoàn thuyền buồm, nói với các phóng viên.

Các thành viên đoàn thuyền buồm cứu trợ cập cảng Havana, Cuba, ngày 28/3. Ảnh: AP

Stumo nhấn mạnh hành trình mà họ vừa trải qua "không quá khó khăn, chỉ là hơi vòng vèo". Anh khen ngợi cậu bé 4 tuổi trong đoàn là "thủy thủ trẻ tuổi kiên cường".

Đoàn thủy thủ gồm có công dân Mỹ, Pháp và Đức. "Chúng tôi hạnh phúc khi đưa thuyền viên từ nhiều quốc gia khác nhau đến đây nhằm thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ nhân dân Cuba trước lệnh phong tỏa", Stumo nói.

Nhiều quan chức chính phủ và người dân Cuba đã có mặt để chào đón đoàn cứu trợ.

Hai thuyền buồm Friend Ship và Tiger Moth, khởi hành từ bán đảo Yucatan ở đông nam Mexico ngày 20/3, dự kiến đến Cuba ngày 24/3 hoặc 25/3. Hai thuyền vận chuyển những lô hàng thuốc men, thực phẩm, sản phẩm vệ sinh và nhu yếu phẩm khác.

Tuy nhiên, hải quân Mexico ngày 26/3 thông báo triển khai hoạt động tìm kiếm sau khi hai thuyền đã mất liên lạc. Những người quản lý đoàn cứu trợ sau đó thông báo hải quân Mexico đã xác định được vị trí của hai thuyền, khi đó ở cách Havana gần 150 km về phía tây bắc, và điều động tàu hỗ trợ.

Stumo cho biết các thủy thủ đã thống nhất đi theo lộ trình dài hơn về phía bắc sau khi gặp gió mạnh từ hướng đông. Liên lạc với hải quân Mexico bị gián đoạn vì thiết bị kết nối vệ tinh trên tàu bị hỏng. Thủy thủ đoàn đã thiết lập lại liên lạc với máy bay của hải quân Mexico.

"Chúng tôi không lo lắng," Stumo nói, lưu ý rằng đối với thuyền buồm thì khó đảm bảo đến đúng thời gian dự kiến.

Một trong hai thuyền buồm cứu trợ từ Mexico tới Havana ngày 28/3. Ảnh: AP

Đây là hoạt động của tổ chức "Châu Mỹ của chúng ta", nỗ lực nhân đạo quốc tế nhằm hỗ trợ Cuba trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng trên đảo quốc này. Hơn 300 tổ chức từ khoảng 30 quốc gia, trong đó có những nhóm phi chính phủ, đảng phái và nhà lập pháp, đang tham gia nỗ lực này.

Những lô hàng đầu tiên của tổ chức này đã được vận chuyển bằng máy bay từ châu Âu và Mỹ tới Cuba vào tuần trước. Một tàu đánh cá được hoán cải thành tàu viện trợ, cũng rời Mexico tuần trước và đến Cuba ngày 24/3. Tổng cộng đoàn viện trợ đã mang đến Cuba hơn 50 tấn vật tư y tế, thực phẩm, nước uống và các tấm pin Mặt Trời.

Mỹ hồi tháng 1 chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng cao.

Thanh Tâm (Theo AFP)