Hai thanh niên giật túi xách khiến một người tử vong

Tây NinhLê Toàn Thắng chở đồng phạm bằng xe máy, giật túi xách người phụ nữ ngồi sau xe chạy cùng chiều khiến người đàn ông cầm lái ngã tử vong.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Thắng (24 tuổi quê xã Cần Giuộc, Tây Ninh) và Lê Duy Khanh (25 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Cần Giuộc) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Hai nghi phạm cướp giật làm cụ ông tử vong thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 9/1, Thắng và Khanh hẹn nhau uống cà phê tại xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh. Do cần tiền tiêu xài, cả hai bàn bạc chọn đoạn đường vắng để cướp giật tài sản của người đi đường, chia nhau sử dụng. Sau đó, Thắng điều khiển xe máy chở Khanh chạy trên tuyến tránh quốc lộ 50 tìm "con mồi".

Phát hiện người đàn ông 65 tuổi, quê xã Cần Giuộc, đang chở người phụ nữ mang theo túi xách (bên trong có gần 9 triệu đồng và một điện thoại), Thắng tăng ga áp sát để Khanh ra tay. Do người phụ nữ đeo túi xách vào người, Khanh không giật được.

Xe máy của người đàn ông loạng choạng, đổ nhào. Hai nạn nhân ngã, bị thương nặng. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong.

Gây án xong, Thắng và Khanh tăng ga bỏ chạy về hướng TP HCM. Cảnh sát sau đó trích xuất camera xác định nghi phạm, mời làm việc. Cả hai đã thừa nhận hành vi.

Nam An