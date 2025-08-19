Hai thanh niên dương tính ma túy, lái ôtô bỏ chạy qua nhiều tuyến phố

Đà NẵngBị yêu cầu dừng ôtô kiểm tra, tài xế tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, khi bị khống chế và kiểm tra thì hai người trên xe dương tính với ma túy.

Chiều 19/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phát hiện ôtô biển số Đà Nẵng đang chạy trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, có dấu hiệu nghi vấn.

Hai thanh niên tại trụ sở Cảnh sát giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi một km, đến giao lộ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, thì khống chế được phương tiện, đưa hai người trên xe về trụ sở làm việc.

Công an xác định tài xế 26 tuổi, trú phường Thanh Khê; người đi cùng 24 tuổi. Trên ôtô có bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai người đều dương tính với chất ma túy.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "điều khiển phương tiện khi sử dụng ma túy", tạm giữ phương tiện và chuyển hồ sơ cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục xử lý.

Ngọc Trường