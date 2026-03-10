Hai Thành cùng nhiều đối tác lớn triển khai dự án Hiep Phuoc Premia

Hai Thành Group ký kết hợp tác chiến lược với loạt đối tác lớn trong ngày 6/3, để triển khai dự án Hiep Phuoc Premia.

Dự án sẽ cung cấp 4.000 sản phẩm đất nền với mức giá khoảng 2 tỷ đồng/nền, tổng doanh số dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng. Để thực hiện, doanh nghiệp ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 5. Việc này giúp triển khai các giải pháp tài chính, xây dựng những phương thức thanh toán linh hoạt, tối ưu dành riêng cho khách hàng của dự án.

Hai Thành ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 5. Ảnh: Quốc Dũng

Lễ ký kết còn có sự tham dự của đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Sự tham gia của các ngân hàng lớn khẳng định năng lực tài chính và pháp lý minh bạch của dự án và bổ sung đa dạng các phương thức thanh toán cùng nhiều giải pháp tài chính linh hoạt.

DKRA Realty là tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Hiep Phuoc Premia. Ảnh: Quốc Dũng

Về tiếp thị và phân phối, Hai Thành hợp tác chiến lược với DKRA Realty thuộc DKRA Group, làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Với 15 năm kinh nghiệm và từng đồng hành cùng Hai Thành ở nhiều dự án lớn, DKRA đảm bảo sản phẩm tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu và tối ưu hiệu quả thương mại.

Hiep Phuoc Premia nằm tại khu Nam TP HCM - Hiệp Phước, Cần Giuộc. Khu vực này đang hình thành cực tăng trưởng mới nhờ hệ sinh thái logistics, cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 4 và cầu Cần Giờ.

Ảnh phối cảnh Hiep Phuoc Premia nằm ở tâm điểm cực tăng trưởng mới khu Nam giáp ranh TP HCM. Ảnh: Hai Thành

Theo bà Đinh Hải Điệp, Giám đốc Sàn Tân Hai Thành, đơn vị phát triển dự án Hai Thành, Hiep Phuoc Premia là dự án có mặt tiền sông trải dài hơn 1 km, tiếp giáp mặt sông Soài Rạp rộng đến 1,6 km. Dự án mở ra không gian sinh thái giao thoa giữa nhịp sống sôi động của cảng biển quốc tế sầm uất hay những chuyến du thuyền nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.

Văn Hà