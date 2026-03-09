Hai tàu chở 70 người bị hỏng máy, trôi dạt trên biển

Hai tàu cá Quảng Ngãi chở nhiều ngư dân khi đánh bắt ngoài khơi bị hỏng máy, phải thả trôi cách đất liền từ 70 km đến gần 200 km, thời tiết biển động.

Ngày 9/3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết tàu cá QNg-95157 TS do ông Bùi Hầu làm chủ, ông Bùi Minh Long, 36 tuổi, làm thuyền trưởng, chở 34 ngư dân, xuất bến từ đầu tháng 3 để câu mực.

Khi đang khai thác ngoài khơi, tàu bị hỏng máy, không thể tự khắc phục, phải thả trôi trên biển. Vị trí tàu gặp sự cố cách Nha Trang (Khánh Hoà) khoảng 100 hải lý (hơn 180 km). Gió ở khu vực này cấp 4, biển động.

Một tàu khác là QNg-90459 TS do ông Ngô Văn Cần, 54 tuổi, làm chủ kiêm thuyền trưởng, chở 36 ngư dân. Trong quá trình đánh bắt, tàu gặp sự cố máy. Sau khi sửa tạm để chạy vào bờ, sáng 9/3 máy tiếp tục hỏng, tàu phải thả trôi trên biển, cách khu vực Vũng Rô (Phú Yên cũ) khoảng 40 hải lý (hơn 70 km).

Sau khi nhận tín hiệu cầu cứu của hai tàu, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, đề nghị các tàu hoạt động gần khu vực hỗ trợ. Đơn vị này cũng phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi theo dõi vị trí, chuẩn bị phương án cứu nạn đưa hai tàu cùng các ngư dân vào bờ.

