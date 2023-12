Hải Phòng chuyển lạnh ngày diễn ra VnExpress Marathon

Một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc từ ngày 17/12, làm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 11 độ C, có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 16/12, do tác động từ khối không khi lạnh trời chuyển mưa, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm còn 13 độ C và cao nhất 24 độ. Đến ngày 17/12, nhiệt độ giảm sâu hơn, dao động từ 11 đến 16 độ C, rét đậm. Trời sẽ kèm mưa rải rác ở nhiều nơi.

VĐV tham dự giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2023 sẽ cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết từ ngày nhận Bib thứ hai (16/12). Nhiệt độ thấp sẽ tạo thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm gian hàng, chạy thử làm quen cung đường của VĐV. Hải Phòng cũng là giải đấu được nhiều người đặt kỳ vọng có PR (kỷ lục cá nhân mới).

Đồ Sơn được BTC lựa chọn là nơi về đích của cự ly 42km và diễn ra các cự ly 21km,10km và 5km. Ảnh: Lê Tân

Rạng sáng ngày đua, cự ly 21 và 42 xuất phát từ 4h, thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Thêm vào đó, một số đoạn đường chạy ven biển lộng gió làm cảm giác lạnh rõ rệt hơn. Với những runner từ miền Nam ra, chưa quen với tiết trời lạnh sẽ dễ sốc nhiệt, cảm lạnh do thay đổi đột ngột. Vì vậy, runner cần chú ý chuẩn bị áo khoác áo khoác, áo gió thể thao, dùng găng tay, mũ để giữ ấm và làm nóng kỹ trước khi thi đấu. Trong quá trình đua, nếu cơ thể đã nóng thì có thể cởi bỏ áo khoác.

Runner lưu ý chọn trang phục đủ ấm nhưng phải đảm bảo thông thoáng, thoát nhiệt tốt, tránh tình trạng cơ thể bên trong ướt và nhiễm lạnh.

Ngày đua dự báo trời mưa nhẹ, độ ẩm không khí cao. Vận động liên tục trong thời gian dài sẽ khiến thân thiệt tăng, tuy nhiên mồ hôi khó bốc hơi khỏi da do hơi nước trong không khí đã bão hòa. Điều này đồng nghĩa với việc thân nhiệt khó giảm qua đường mồ hôi. Một số trang phục như áo giữ nhiệt, cao cổ, kín sẽ khiến nhiệt không thể thoát khi cơ thể tỏa ra nhiệt lượng lớn, dễ dẫn đến việc cơ thể mất nước, sốc nhiệt.

Runner Hải Phòng chạy thử cung đường VnExpress Marathon trên quê nhà.

Cuối tuần này, VnExpress Marathon Hải Phòng sẽ diễn ra với 11.000 VĐV. BTC lùi giờ thi đấu VnExpress Marathon Hải Phòng xuống thêm một tiếng so với các giải khác. Cự ly 42km xuất phát đầu tiên, lúc 4h từ trung tâm thành phố hướng về phía Đồ Sơn. Sau đó, lúc 5h30 các VĐV 21km xuất phát tại quảng trường Kim Long, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn). Hai cự ly 5 và 10km xuất phát lần lượt lúc 6h và 6h15.

Giải đấu khép lại năm 2023 của hệ thống được runner cả nước chờ đợi vì diễn ra ở địa điểm hoàn toàn mới. Thời tiết lạnh và cung đường đua bằng phẳng sẽ là điều kiện thuận lời để VĐV bứt phá thành tích, lập kỷ lục cá nhân.

Lan Anh