Hai phó giám đốc Bạch Mai quản lý viện thay giám đốc

Theo đó, phó giám đốc Dương Đức Hùng thực hiện quyền chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện; phó giám đốc Đào Xuân Cơ phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện. Mục đích là để bảo đảm ổn định các hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân của bệnh viện.

Ngày 21/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với ông Tuấn do "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Y đã họp, quyết định đình chỉ công tác đối với ông Tuấn cho đến khi có kết luận của Cơ quan Điều tra.

Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Giang Huy

Ông Tuấn, 54 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị cáo buộc liên quan sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội - nơi ông từng làm giám đốc. Ông Tuấn cùng một số cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan bị cáo buộc có vi phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh.

Ông Tuấn nhiều năm làm giảng viên bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai trước khi làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012 đến tháng 3/2020.

Từ 3/2020 đến nay, ông làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội; Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương.

Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV; từng nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng; Danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2016; Thầy thuốc ưu tú năm 2017; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019... Ngày 16/5, ông xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì "lý do sức khỏe".

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Y tế, với 4.300 nhân viên. Đây là bệnh viện công đầu tiên áp dụng mô hình tự chủ toàn diện, có hội đồng quản lý, được tự quyết định về đầu tư, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu. Đây là bệnh viện tuyến cuối tại miền Bắc, hàng ngày có khoảng 5.000 bệnh nhân từ các nơi đến khám chữa bệnh.