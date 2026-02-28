Hai ôtô lao vào nhau 'như bịt mắt' ở ngã tư

Hà NộiHai ôtô cùng vào giao lộ mà không giảm tốc nên xảy ra tai nạn, ngày 27/2.

Ôtô lao qua giao lộ 'như bịt mắt' tông ngang xe con Video: CTV

Tình huống giao thông: Khi di chuyển qua một ngã tư tại xã Thanh Oai với tốc độ khoảng 50 km/h, xe gắn camera hành trình bất ngờ gặp một ôtô con cắt ngang đường cũng với tốc độ cao. Do không kịp giảm tốc, xe đã tông trực diện vào phần hông của ôtô con. Vụ va chạm khiến một người trên ôtô con tử vong, một người khác bị thương nặng.

Kỹ năng lái xe: Khi đến giao lộ, tài xế cần chủ động giảm tốc, quan sát kỹ các hướng và luôn đặt chân sẵn vào phanh để kịp xử lý tình huống bất ngờ. Đồng thời, các tài xế khi lưu thông cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ biển báo và không chủ quan, kể cả khi đi trên tuyến đường quen thuộc.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi tài xế ôtô không làm giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra trong tình huống này, xe con đi từ đường nhánh ra đường chính phải nhường đường cho các phương tiện đang lưu thông trên đường chính, tuyệt đối không cắt ngang khi chưa đủ khoảng trống.

Phạm Hải