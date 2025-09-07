Hai ôtô hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua Ninh Bình chiều 7/9 khiến hai ôtô hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc.

Khoảng 15h, vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên cao tốc, giữa một xe khách biển Hà Nội, một xe đầu kéo biển Hưng Yên kéo theo rơ moóc, một xe bồn chở hóa chất biển Hà Nội và hai ôtô gồm Ford Everest (7 chỗ, biển Hà Nội) và Toyota Vios (4 chỗ, biển Hà Nội).

Chiếc xe Ford Everest nằm kẹp giữa hai xe. Ảnh: Đức Phạm

Tai nạn làm hai người bị xây xước, được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Bốn xe hư hỏng, trong đó hai chiếc xe 5 chỗ và 7 chỗ bị vò nát đầu đuôi, bung túi khí, nằm kẹp giữa các phương tiện khác.

Theo đại diện nhà xe khách, khi phát hiện phía trước ùn tắc, lái xe khách đã chủ động giảm tốc và dừng hẳn. Ngay sau đó, xe 7 chỗ đi phía sau không kịp xử lý đã đâm vào đuôi xe khách, tiếp đến một xe khác tông vào phía sau. Xe bồn và xe đầu kéo đi tới tiếp tục húc vào, gây va chạm dây chuyền.

Chiếc xe Vios cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Đức Phạm

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sau tai nạn, tuyến đường bị ùn tắc, các phương tiện chỉ di chuyển được một làn. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và xử lý.

Việt An