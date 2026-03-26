Hai nữ sinh lớp 9 tử vong khi lội suối ở Đà Nẵng

Hai nữ sinh 15 tuổi ở xã Tiên Phước tử vong sau khi trượt chân rơi vào vùng nước sâu trong lúc cùng nhóm bạn lội suối, chiều 26/3.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Trảy, thôn Tiên Phú Đông.

Lực lượng chức năng đưa hai nạn nhân lên bờ. Ảnh: Yên Chi

Khoảng 15h30, nhóm 11 học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu rủ nhau đi dạo và xuống suối chơi. Khi các em nắm tay nhau lội qua suối, ba em bất ngờ trượt chân rơi vào khu vực nước sâu.

Các bạn đi cùng đã kéo được một em lên bờ, song hai nữ sinh Hà Vy và Mỹ Kiều bị nước cuốn, đuối sức. Nhóm học sinh sau đó chạy đi kêu cứu.

Người dân xung quanh nhanh chóng có mặt, đưa hai nạn nhân lên bờ và sơ cứu, nhưng cả hai không qua khỏi.

Ngọc Trường