Hai nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung

Khoảng 20h07 ngày 6/4, tại đường ngang Km788+515 phường Thanh Khê, hai nhân viên là Trương Thị Diệp Thúy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền đóng chắn để đón tàu chạy hướng ga Đà Nẵng - Kim Liên.
Khi các phương tiện đã dừng lại, một phụ nữ cố tình dắt xe vượt rào, đi vào phạm vi đường ngang. Dù được nhắc nhở, người này không chấp hành mà dừng xe trong phạm vi đường ngang và chửi bới, xúc phạm nhân viên gác chắn.
Khoảng 4 phút sau, người phụ nữ quay lại, kéo theo một phụ nữ khác, dùng mũ bảo hiểm tấn công vùng đầu và mặt hai nữ nhân viên gác chắn. Hai phụ nữ còn xô đẩy, kéo nạn nhân ra giữa đường ngang để tiếp tục hành hung và chỉ dừng lại khi có người đi đường can ngăn.
Vụ hành hung khiến chị Thúy và chị Tuyền bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn tâm lý, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đơn vị quản lý đã điều động nhân sự thay thế để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Trong đêm, đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã làm việc với công an phường Thanh Khê, đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những người có hành vi hành hung nhân viên gác chắn trong lúc làm nhiệm vụ.
Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, hai phụ nữ hành hung nhân viên gác chắn cư trú ngay phía sau trạm, từng nhiều lần gây mất trật tự, đe dọa nhân viên tại đây.
Sự việc đã được báo cáo lên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng và Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng.
Ông Khuất Thanh Liêm, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn (Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng), cho biết đến sáng 7/4, hai nữ nhân viên bị hành hung vẫn đang phải theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.
"Vụ này nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu", ông Khuất Thanh Liêm nói.
Nguyễn Đông