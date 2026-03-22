Hai người tử vong trước cửa hầm Phú Gia

Khoảng 4h50, anh Nguyễn Văn Thuận, 21 tuổi, ở phường Thanh Thủy, lái xe máy chở theo em Trần Thị Ngọc Hân, 14 tuổi, trú xã Phú Hồ trên quốc lộ 1 hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến cửa hầm Phú Gia đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô, xe máy lao vào bên phải và tông vào lan can dành cho người đi bộ.

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 22/3 ở cửa hầm Phú Gia.

Cú đâm mạnh khiến Nguyễn Văn Thuận tử vong tại chỗ, mắc kẹt trên xe máy nằm sát lối bêtông dành cho người đi bộ. Em gái đi cùng văng xa cách xe máy 3 m, nằm bất động trên mặt đường, gần cửa hầm.

Đầu xe máy biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường sát lan can. Thời điểm tai nạn, đường thông thoáng, nhưng tầm nhìn hạn chế do sương sớm.

Công an đang điều tran nguyên nhân tai nạn.

