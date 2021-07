Hai người từ Bình Dương về Nghệ An nghi nhiễm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An tối 19/7 ghi nhận 2 ca dương tính nCoV tại địa bàn, chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân, xem như nghi nhiễm.

Một phụ nữ 28 tuổi, lưu trú tại Dĩ An (Bình Dương), địa chỉ xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Chị mang thai 35 tuần, ngày 16/7 kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, một ngày sau đi taxi từ Dĩ An đến ga Suối Kiết (Bình Thuận) lên tàu khách SE8, về tới Nghệ An ngày 18/7, khai báo y tế, cách ly tại trung tâm y tế xã Diễn Nguyên.

Ca thứ hai, nữ 20 tuổi, sinh viên, cùng thai phụ trên từ Dĩ An về Nghệ An.

Lực lượng chức năng phòng chống Covid-19 tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Từ 13/6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 165 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Dịch lây lan ra 12 huyện, thành, thị, trong đó TP Vinh 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca; Diễn Châu 20 ca...

72 bệnh nhân xuất viện trong đợt này. Một ca tử vong do có nhiều bệnh nền.

Nguyễn Hải