Hai người ở Đà Nẵng rửa tiền cho nhóm gọi điện thoại lừa đảo từ Campuchia

Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm bị cáo buộc sang Campuchia vận hành hệ thống tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho nhóm lừa đảo.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi Rửa tiền.

Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, cuối tháng 3, một phụ nữ 37 tuổi ở phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) trình báo bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng qua mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an xác định, nhóm lừa đảo lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang "Yody", đăng tin "tri ân khách hàng", "tặng quà kỷ niệm ngày thành lập" để dụ dỗ nạn nhân tham gia các gói trúng thưởng. Nhóm dẫn dắt nữ nạn nhân chuyển tiền theo từng "đơn hàng" để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền, các nghi phạm viện lý do sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt tiền, kẻ gian đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Mở rộng truy vết dòng tiền, cảnh sát xác định Dương và Trâm là hai mắt xích trực tiếp liên quan. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc, cả hai khai nhận từ ngày 26/2 đến 23/3 đã xuất cảnh sang khu vực Sihanoukville (Campuchia) làm việc cho một công ty không rõ lai lịch.

Nhiệm vụ của Dương và Trâm là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo. Để phục vụ việc này, Dương mở 8 tài khoản, Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng.

Mỗi tháng, các nghi phạm được trả công khoảng 30 triệu đồng. Dù biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có, cả hai vẫn thực hiện để thu lợi bất chính hơn 410 triệu đồng. Cảnh sát đã thu giữ 5 điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ các cá nhân khác trong đường dây.

Ngọc Trường