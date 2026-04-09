Hai người nước ngoài vào cua ngã trước đầu xe tải

Tuyên QuangXe máy chở hai người nước ngoài đổ dốc ở khúc cua rồi mất lái trượt vào đầu xe tải ngược chiều gần đèo Bắc Sum, hôm 8/4.

Tình huống giao thông: Hai người nước ngoài chở nhau trên một chiếc xe máy khi đến khúc cua gấp đã mất lái đổ ra đường, trượt sang lề đường ngược chiều. Ngay lúc này ở hướng ngược chiều một chiếc xe tải đi tới. May mắn lái xe tải kịp thời phanh và dừng lại. Sau cú trượt ngã, hai người nước ngoài dừng lại trước đầu xe tải. Hai nạn nhân có thể tự đứng dậy.

Hai người nước ngoài vào cua ngã trước đầu ôtô Video: Toan Nguyen

Kỹ năng lái xe: Tại các đoạn đường đèo dốc có khúc cua, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ và duy trì tốc độ phù hợp để có thể kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ. Một kỹ năng để duy trì tốc độ thấp là phanh động cơ, áp dụng trên tất cả các loại xe từ hai bánh tới bốn bánh. Đặc biệt khi quan sát thấy đường có dấu hiệu trơn trượt như trong video cần đặc biệt lưu ý hơn khi vào cua.

Tại Hà Giang có rất nhiều đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, ngay cả người bản địa tại đây cũng khó khăn khi di chuyển. Đối với khách du lịch nhất là người nước ngoài không quen địa hình, không quen sử dụng xe máy tại Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Nguyên Vũ