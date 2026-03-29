Hai người đi ôtô đánh tới tấp, quật ngã nam sinh ở Hà Nội

Hai người đàn ông vừa bị công an triệu tập do có hành vi quật ngã nam sinh 19 tuổi, cầm vật cứng đánh tới tấp vào đầu trên phố Nguyễn Khang.

Chiều 29/3, Công an phường Yên Hòa cho biết đang làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng của hai người này và dấu hiệu phạm tội khác.

Hai nam người đàn ông bị triệu tập để điều tra việc đánh nam sinh. Ảnh: Linh Đan

Theo điều tra ban đầu, 23h15 ngày 28/3, nam sinh 19 tuổi chạy xe máy trên đường Nguyễn Khang, đoạn thuộc phường Yên Hòa, gặp ôtô chạy tốc độ nhanh, ngược chiều, vượt ẩu. Sau đó, tài xế lái ôtô ép sát, chặn đầu xe máy của nam sinh.

Hai người đàn ông xuống ôtô, ghì đầu nam sinh xuống đường, đánh, đấm. Trong đó, một người cầm vật cứng quật tới tấp vào phần đầu, mặt. Nam sinh ôm đầu chịu trận, không thể phản kháng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Toàn bộ sự việc nam sinh bị hành hung được người dân ghi hình, đăng lên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận bức xúc. Đa số người xem đề nghị công an xử lý nghiêm.

Phạm Dự