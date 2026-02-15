Hai người đánh nhau, leo nắp capo ôtô trước sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCMVũ Văn Thái, 52 tuổi, va quẹt với ôtô của Phan Tiến Mai, 53 tuổi; cả hai sau đó chặn xe, đánh nhau, đập phá, trèo lên nắp capo.

Ngày 15/2, Thái và Mai bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tài xế leo nắp capo ôtô ẩu đả trước sân bay Tân Sơn Nhất Vũ Văn Thái và Phan Tiến Mai ẩu đả sau va chạm giao thông. Video: Công an TP HCM

Chiều 11/2, tại khu vực đường Trường Sơn, trước lối ra ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Thái đi xe ôm công nghệ xảy ra va chạm nhẹ với ôtô do Mai lái.

Cơ quan điều tra xác định, thay vì phối hợp giải quyết, hai bên đã chặn đầu xe, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển. Sự việc đã "gây náo loạn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng".

Phan Tiến Mai và Vũ Văn Thái bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, trưa 9/2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa), Lê Tấn Cường (47 tuổi, tài xế xe buýt) trong quá trình điều khiển phương tiện đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, chạy xe công nghệ).

Hai bên dừng xe giữa tuyến đường có mật độ giao thông cao, rồi lao vào xô xát, sử dụng vật cứng tấn công nhau, gây mất trật tự và cản trở giao thông. Vụ việc được người dân ghi hình, đăng lên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt. Công an TP HCM cũng đã bắt khẩn cấp Cường và Hùng.

Theo cơ quan điều tra, các vụ việc trên bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong giao thông nhưng những người liên quan đã hành xử manh động tại khu vực có mật độ phương tiện cao. Hành vi của 4 người này mang tính côn đồ, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đô thị tại khu vực trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất.

Lê Tấn Cường và Nguyễn Văn Hùng bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ ẩu đả, đánh nhau trên đường sau va chạm giao thông. Hồi rạng sáng 10/2, Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và bạn là Ngô Duy Đông bị bắt vì đuổi đánh người sau va chạm giao thông ở trung tâm thành phố.

Hay chiều 18/1, Đoàn Quang Lân (43 tuổi) lái ôtô từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng (quận 7 cũ) thì va chạm với xe máy do Lê Thanh Bân (48 tuổi) điều khiển. Hai bên tranh cãi, sử dụng hung khí lao vào nhau xô xát. Cả 2 cũng bị bắt với hành vi tương tự.

"Người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm, tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn", Công an TP HCM khuyến cáo.

Quốc Thắng