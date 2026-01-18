Hai người đàn ông xâm hại phụ nữ mắc bệnh tâm thần

Quảng NinhChẩm Văn Hồng nhiều lần hiếp dâm người phụ nữ tâm thần rồi tiếp tục thông tin để Trần Vă Báu thực hiện hành vi đồi bại.

Ông Hồng và ông Báu (cùng 54 tuổi, ở phường Mông Dương) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Hiếp dâm, theo khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ ở xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn về việc con gái 30 tuổi, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, bị lạm dụng, xâm hại tình dục.

Trần Văn Báu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2025, ông Hồng trong quá trình giới thiệu việc làm cho người phụ nữ ở xã Châu Sơn đã biết người con mắc bệnh tâm thần. Lợi dụng tình trạng này, ông Hồng nhiều lần liên hệ, dụ dỗ nạn nhân đến nhà ăn cơm, ngủ lại qua đêm.

Không dừng lại ở đó, ông Hồng còn chia sẻ thông tin cho ông Báu, để người này tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân, dẫn đến việc nạn nhân mang thai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Trần Văn Báu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chẩm Văn Hồng.

Lê Tân