Hai nghị sĩ Mỹ hứng chỉ trích vì bất ngờ tới Kabul

Hai nghị sĩ bay tới sân bay Kabul mà không báo trước, buộc các sĩ quan hiện trường phải điều động nguồn lực đảm bảo an ninh cho họ.

Các quan chức Mỹ cho biết nghị sĩ Seth Moulton, thành viên đảng Dân chủ, và Peter Meijer, thành viên đảng Cộng hòa, thuê một máy bay riêng để tới sân bay Hamid Karzai tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 24/8 và ở lại đó vài giờ.

"Với tư cách thành viên quốc hội, chúng tôi có nhiệm vụ giám sát nhánh hành pháp", hai hạ nghị sĩ cho biết trong thông cáo chung. "Chúng tôi thực hiện chuyến thăm một cách bí mật và chỉ thông báo sau khi khởi hành để giảm thiểu rủi ro và gián đoạn cho những người tại thực địa. Chúng tôi tới đó thu thập thông tin chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa".

Moulton và Meijer cho biết muốn tới thăm sân bay Kabul để hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden gia hạn thời gian tổ chức chiến dịch di tản tại Afghanistan, dự kiến kết thúc ngày 31/8.

"Sau khi nói chuyện với các chỉ huy và quan sát tình hình tại đây, rõ ràng chúng ta bắt đầu sơ tán quá muộn. Do đó dù có làm gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ không đưa mọi người ra ngoài kịp thời, kể cả với mốc trước ngày 11/9", hai nghị sĩ cho biết.

Nghị sĩ Seth Moulton (trái) và Peter Meijer (phải). Ảnh: House.gov.

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng rất tức giận với chuyến thăm Kabul bất ngờ của Moulton và Meijer, do họ không phối hợp với các quan chức ngoại giao hoặc chỉ huy quân sự đang chỉ đạo hoạt động sơ tán tại Afghanistan.

Quân đội Mỹ chỉ nhận được thông tin về chuyến thăm khi máy bay của hai nghị sĩ tiếp cận vùng trời thủ đô Kabul, các quan chức nước này cho biết. Chính quyền Mỹ coi chuyến thăm Kabul của hai nghị sĩ là vô ích, một quan chức khác cho biết.

Một số quan chức Mỹ chỉ trích rằng chuyến thăm của Moulton và Meijer khiến chỉ huy và các binh sĩ nước này ở sân bay Kabul bị phân tâm và phải chia sẻ nguồn lực để đảm bảo an ninh cho họ, trong lúc tất cả phải chạy đua với thời gian để sơ tán hàng nghìn công dân Mỹ, Afghanistan và những người nguy cơ đối mặt rủi ro càng nhanh càng tốt.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 24/8 cho biết đã nắm được mong muốn thăm Afghanistan của một số nghị sĩ và viết thư để "nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các nghị sĩ không đến Afghanistan và khu vực trong thời gian nguy hiểm này".

"Việc đảm bảo sơ tán an toàn và kịp thời cho các cá nhân đang gặp rủi ro đòi hỏi lực lượng quân sự và ngoại giao Mỹ ở Afghanistan tập trung lẫn chú ý toàn diện", Pelosi cho biết.

Lầu Năm Góc nhiều lần bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa an ninh ở Kabul, bao gồm nguy cơ tấn công khủng bố do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Trong hai thập kỷ qua, khi các nghị sĩ quốc hội Mỹ tới vùng chiến sự, các chuyến thăm của họ thường được lên kế hoạch từ trước và phối hợp với quan chức hiện trường để đảm bảo an toàn.

