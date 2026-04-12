Hai năm yêu của Tăng Duy Tân, Bích Phương

Giữa năm 2024 Tăng Duy Tân mời Bích Phương tham gia MV Ikigai, cũng là thời điểm thông tin yêu đương giữa họ rộ lên. Sau đó, anh sáng tác, sản xuất ca khúc Nâng chén tiêu sầu do cô trình bày. Khán giả từng tìm thấy nhiều điểm tương đồng của hai ca sĩ như diện đồ đôi, đi chơi cùng địa điểm, thế nhưng người trong cuộc im lặng.

Tại họp báo ra sản phẩm âm nhạc riêng, Tăng Duy Tân cho biết tìm thấy nhiều điểm đồng điệu trong âm nhạc với đàn chị. Bích Phương hơn Tăng Duy Tân sáu tuổi.