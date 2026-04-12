Hai năm yêu của Tăng Duy Tân, Bích Phương

Hôm 11/4, Tăng Duy Tân gây chú ý với khán giả khi lần đầu công khai tình cảm với Bích Phương qua loạt ảnh trong chuyến du lịch miền Trung. Ca sĩ đính kèm lời chia sẻ: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra". Hai năm kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò, cặp sao cho biết cởi mở hơn khi chia sẻ hạnh phúc tới công chúng.
Giữa năm 2024 Tăng Duy Tân mời Bích Phương tham gia MV Ikigai, cũng là thời điểm thông tin yêu đương giữa họ rộ lên. Sau đó, anh sáng tác, sản xuất ca khúc Nâng chén tiêu sầu do cô trình bày. Khán giả từng tìm thấy nhiều điểm tương đồng của hai ca sĩ như diện đồ đôi, đi chơi cùng địa điểm, thế nhưng người trong cuộc im lặng.
Tại họp báo ra sản phẩm âm nhạc riêng, Tăng Duy Tân cho biết tìm thấy nhiều điểm đồng điệu trong âm nhạc với đàn chị. Bích Phương hơn Tăng Duy Tân sáu tuổi.
Mối quan hệ của cặp sao ngày càng hút sự quan tâm của công chúng khi Bích Phương thi Em xinh say hi giữa năm 2025. Tại một vòng thi, Tăng Duy Tân là khách mời hỗ trợ đội cô.
Tăng Duy Tân cùng Bích Phương, Lyhan, Muộii, Hoàng Duyên trong tiết mục Em chỉ là (sáng tác RedT). Trong đó, màn hòa giọng của Tăng Duy Tân - Bích Phương được khán giả chia sẻ trên các nền tảng số, hút triệu view.
Họ thoải mái nhắc về nhau trong các cuộc phỏng vấn ở hậu trường hay khi bị MC, các "em xinh" trêu chọc. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cho biết tình cảm của cặp sao đang ở độ chín.
Tăng Duy Tân, 31 tuổi, thường xưng "anh", gọi đàn chị là "em". Nhạc sĩ kể từng chứng kiến Bích Phương khóc vì áp lực tại chương trình. "Tôi ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này", anh nói. Anh còn nói "thương Bích Phương" khi thấy cô vất vả lo cho tiết mục thi hay ăn uống của thành viên trong nhóm do mình dẫn dắt.
Tháng 8/2025, Tăng Duy Tân được ban tổ chức sắp xếp trao giải Đội trưởng được yêu thích tại chung kết Em xinh say hi cho Bích Phương. Tăng Duy Tân tạo dáng trái tim thể hiện tình cảm với cô trước đông đảo khán giả.
Họ chụp ảnh trên sân khấu âm nhạc hồi tháng 9/2025 trước hàng chục nghìn người. Tăng Duy Tân - Bích Phương được ban tổ chức trao giải "Best OTP - Cặp đôi hoàn hảo" dựa vào lượt bình chọn của khán giả.
Cặp sao khiến fan reo hò khi giao lưu.
Từ cuối năm 2025 đến nay, nhiều khoảnh khắc du lịch trong và ngoài nước của cả hai nhận lượt tương tác lớn của khán giả.
Họ được khán giả nhận xét đẹp đôi, tính cách vui vẻ.
Tăng Duy Tân - Bích Phương nghỉ dưỡng tại một resort nổi tiếng ở Khánh Hòa hồi cuối năm 2025. Khi đăng ảnh, anh viết: "Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em". Bức ảnh hút gần nửa triệu lượt yêu thích của công chúng - kỷ lục trên trang cá nhân của ca sĩ.
Đầu năm, họ nhiều lần tay trong tay dự sự kiện. Hôm 2/4, Tăng Duy Tân - Bích Phương tới chúc mừng fashionista Quỳnh Anh Shyn ra mắt MV đầu tay, có cử chỉ thân mật khi ngồi cạnh nhau.
Cả hai tình tứ dự sự kiện showbiz.
Dịp 8/3, họ cùng biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội. Lúc bạn gái đang giao lưu, Tăng Duy Tân bất ngờ ôm hoa lên sân khấu. Khi giọng ca Bên trên tầng lầu định nói lời chúc mừng riêng tới cô, Bích Phương ngăn cản, nói: "Thôi anh ạ, về nhà anh chúc em sau". Nhiều fan ví von đây là màn cầu hôn Tăng Duy Tân dành cho Bích Phương.
Fan ghi lại hình ảnh Tăng Duy Tân chăm sóc Bích Phương ở hậu trường.
Trên các trang do fan của hai ca sĩ lập ra, nhiều người nói mong chờ Tăng Duy Tân, Bích Phương sớm đi đến "happy ending".
Tăng Duy Tân, 31 tuổi, sinh ra trong gia đình gốc làm nông ở Quảng Trị. Nhiều năm qua, anh vào Nam lập nghiệp, tên tuổi dần được nhớ đến qua các ca khúc như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu. Ca sĩ được khán giả nhận xét là "hiện tượng mới của làng nhạc", từng đoạt các giải thưởng tại Cống hiến, Làn Sóng Xanh, Ngôi sao của năm.
Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Bích Phương, 37 tuổi, quê Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, từng vào top 7 Vietnam Idol 2010. Các ca khúc hit của cô gồm Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu. Tại chung kết Em xinh say hi năm 2025, cô vào đội hình Best5.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp