Hai nam sinh lớp 9 đuối nước trên sông Tranh

Khoảng 16h, hai học sinh lớp 9 xã Hiệp Đức rủ nhau xuống khu vực sông Tranh, đoạn gần bến phà để tắm, không may bị đuối nước và chìm dần ở đoạn nước sâu.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng trục vớt. Ảnh: Nam Đệ

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã hô hoán tìm kiếm. Chính quyền địa phương huy động công an, dân quân, cùng người dân dùng thuyền tìm kiếm cứu nạn.

Khi được trục vớt lên bờ, mặc dù đội ngũ y tế địa phương và người dân có kinh nghiệm sơ cứu nhưng hai nạn nhân đã không qua khỏi. Thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tối cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình hai học sinh.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các khu vực sông suối khi thời tiết bắt đầu nắng nóng, đặc biệt đối với học sinh trong độ tuổi thiếu niên.

Sông Tranh là thượng nguồn chính của sông Thu Bồn, bắt nguồn từ núi Ngọc Linh, chảy qua vùng núi phía tây TP Đà Nẵng, có nhiều khúc uốn lượn trước khi hợp lưu. Đây là dòng sông có nhiều dự án thủy điện lớn.

Ngọc Trường