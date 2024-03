Hai nam sinh lớp 11 tử vong khi tắm khe

Nghệ AnBa nam sinh rủ nhau tắm khe ở huyện Thanh Chương, bị trượt chân vào vũng nước sâu, hai em đuối nước tử vong, một em được các bạn đi cùng cứu sống.

Khoảng 13h ngày 31/3, nhóm 12 học sinh trường THPT Đặng Thúc Hứa rủ nhau đến khe Dượm, đoạn đổ ra sông Rộ ở xã Thanh Thủy để tắm. Ba em sau đó bị trượt chân xuống vùng nước sâu, những người bạn đi cùng vội đến hỗ trợ song chỉ cứu được một người đưa vào bờ. Nguyễn Đình Hoàn và Phạm Kinh Huy, 17 tuổi, cùng trú xã Võ Liệt, bị nước cuốn mất tích.

Chính quyền huyện Thanh Chương huy động lực lượng tìm kiếm, hơn một tiếng sau đã tìm thấy thi thể của Hoàn và Huy cách vị trí gặp nạn 10 m.

Lãnh đạo xã Thanh Thủy cho biết khe Dượm nước nhỏ và cạn, vị trí xảy ra sự cố sâu hơn 2 m. "Có thể do hai nam sinh chưa biết bơi nên mới gặp nạn", ông nói.

Một góc của khe Dượm, nơi nhóm học sinh gặp nạn. Ảnh: Trường Luyện

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh đã có 131 trẻ em tử vong do đuối nước, đứng thứ hai sau cháy nổ.

Tại Việt Nam, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ tại cộng đồng được triển khai từ 2018 bằng cách dạy bơi tại một số tỉnh có nguy cơ như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng... Hàng chục nghìn trẻ đã được dạy bơi an toàn. Theo đánh giá độc lập, tỷ lệ biết bơi của trẻ em tại địa bàn can thiệp đã tăng gấp hai lần, tỷ lệ đuối nước ở trẻ giảm 30%.

Chuyên gia của Tổ chức vận động chính sách Y tế toàn cầu cho biết trong giai đoạn 2023-2025 địa bàn can thiệp mở rộng ra các tỉnh thành khác và dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, đồng thời dạy kỹ năng an toàn cho 50.000 trẻ. Việt Nam đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 50% trẻ 6-15 tuổi biết bơi.

Đức Hùng