Hai mẹ con buôn ma túy

Bình DươngPhan Thị Thủy Tiên, 35 tuổi, cùng mẹ mua ma túy sử dụng rồi bán lại cho người nghiện với số lượng lớn.

Tiên và tang vật ma túy thu được tại nhà. Ảnh: Yên Khánh

Ngày 25/4, Tiên và mẹ là bà Phan Thu Thu Thủy, 58 tuổi, cùng hai đồng phạm bị Công an Bình Dương tạm giữ về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Hai hôm trước, các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (20 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thái Thanh Du (21 tuổi, quê Bình Dương) tàng trữ ma túy.

Từ lời khai của hai nghi can, công an vây ráp, ập vào bắt giữ Tiên tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An và bà Thủy tại phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Tại nhà của hai mẹ con, hơn 1,3 kg ma túy tổng hợp, khoảng 800 viên thuốc lắc, gần 400 triệu đồng tiền mặt... bị thu giữ.

Ma túy thu được tại nhà bà Thủy. Ảnh: Yên khánh

Yên Khánh - Phước Tuấn