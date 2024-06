Hai máy bay nằm trong vùng 'cảnh báo xung đột'

Kiểm soát viên không lưu bị tạm đình chỉ công tác do cấp huấn lệnh cho hai máy bay bay trong vùng cảnh báo xung đột, theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ngày 21/6, đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết hôm 19/6, tại vùng trời phía Nam, máy bay HVN1575 từ Hà Nội đi Đà Lạt được kiểm soát viên không lưu điều hành xuống mực bay 300. Cùng thời điểm, máy bay VJC244 từ TP HCM đi Thanh Hóa thiết lập liên lạc với phân khu 1 (thuộc Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh - ACC HCM) duy trì mực bay 330.

Kiểm soát viên không lưu sau đó cấp huấn lệnh cho HVN1575 xuống mực bay 240 và phi công xác nhận. Màn hình ATM xuất hiện cảnh báo xung đột ngắn hạn, tức hai máy bay có nguy cơ va chạm. Lập tức kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh điều chỉnh quỹ đạo chuyến bay, tổ lái thực hiện bay vòng tránh. Các máy bay sau đó vẫn hoạt động an toàn.

Công ty Quản lý bay miền Nam đã đình chỉ công tác các kiểm soát viên không lưu và lập tổ xác minh cảnh báo xung đột máy bay tại không phận do ACC HCM kiểm soát. VATM thành lập Tổ điều tra xác minh nội bộ do Trưởng ban An toàn chất lượng làm tổ trưởng để làm rõ nguyên nhân sự việc. Tổ điều tra đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Quản lý bay miền Nam.

Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam, hệ thống cảnh báo an toàn ATM gồm hai bộ phận phát tín hiệu từ mặt đất và trên máy bay. Khi máy bay vi phạm khoảng cách thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho phi công.

Với vụ hai máy bay bị phát tín hiệu cảnh báo, ông Thắng cho biết hai máy bay bay cùng độ cao, cách nhau khoảng 15 km, trong khi khoảng cách tối thiểu là 18 km. "Trong tình huống này, kiểm soát viên không lưu và phi công hoàn toàn kiểm soát và chủ động xử lý thì không thuộc diện sự cố nghiêm trọng", ông nói.

Đoàn Loan