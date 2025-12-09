Hai lỗ thông liên nhĩ gây giãn buồng tim người phụ nữ

TP HCMChị Thoa, 32 tuổi, có hai lỗ thông ở vách liên nhĩ gây giãn buồng tim, bác sĩ dùng một dù lớn để bít trọn luồng thông.

Chị Thoa mệt mỏi, thỉnh thoảng hơi nặng ngực, khó thở nhẹ khi vận động nhiều, trong hai tuần triệu chứng nặng dần nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy, khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, cho biết nhịp tim bệnh nhân rất chậm, 49 lần mỗi phút, bình thường khoảng 60-90 nhịp/phút. Siêu âm tim ghi nhận vách liên nhĩ có hai lỗ thông 12.7×6.1 mm và 11.5×4.4 mm, giãn buồng tim phải.

Thông liên nhĩ là một trong những dị tật tim bẩm sinh thường gặp nhất được phát hiện ở tuổi trưởng thành, nhất là ở nữ giới. Bình thường giữa hai buồng nhĩ (ngăn trên của tim) có một vách ngăn kín. Ở người bị thông liên nhĩ, vách này có một lỗ hở, khiến máu chảy từ nhĩ trái sang nhĩ phải. Khi đó, máu giàu oxy (lẽ ra đi nuôi cơ thể) lại chảy ngược về phổi, máu ít oxy bị trộn lẫn, không cung cấp đủ cho cơ thể. Dòng chảy bất thường khiến tim phải làm việc nhiều, lâu ngày dẫn đến giãn các buồng tim, rối loạn nhịp, suy tim, tăng áp động mạch phổi vì lượng máu dồn lên phổi nhiều.

BS.CKII Vũ Năng Phúc, Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh không bộc lộ triệu chứng sớm. Nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi khám tầm soát hoặc khi biến chứng làm tim phải giãn rõ. Ở người trưởng thành, lỗ thông liên nhĩ có kích thước trên 7 mm làm cho dòng máu chảy lệch qua lỗ thông khiến buồng tim phải hoạt động quá tải và dễ dẫn đến tăng áp phổi theo thời gian. Trường hợp của chị Thoa, tim tồn tại hai lỗ thông lớn, cần can thiệp bít dù để bảo vệ chức năng tim về lâu dài.

Tổng chiều dài lỗ thông của người bệnh lên tới 29 mm, trong khi khoảng cách giữa hai lỗ thông quá gần nhau (8 mm). Phần mô ngăn cách ở giữa lại mỏng manh và di động mạnh. Nếu bít từng lỗ bằng hai dụng cụ riêng biệt, phải cố định trên một vách quá di động sẽ làm tăng nguy cơ lệch hoặc dịch chuyển thiết bị theo thời gian. Bác sĩ quyết định dùng bóng nong phá vách mô mỏng giữa hai lỗ thông khiến chúng nhập thành một, sau đó bít bằng một dù đường kính 36 mm. Loại dù lớn này có diện tích bám rộng, ôm sát cấu trúc tim, hạn chế nguy cơ dịch chuyển về sau so với hai dù nhỏ, giảm các thao tác phức tạp trong buồng tim.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn của X-quang. Kết quả kiểm tra sau can thiệp cho thấy dụng cụ bít kín hoàn toàn, không ảnh hưởng đến cấu trúc lân cận. Chị Thoa tỉnh táo, tự thở tốt, xuất viện sau một ngày.

Bác sĩ Phúc can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Huyền Vũ

Bít dù thông liên nhĩ là phương pháp can thiệp ít xâm lấn với nhiều ưu điểm như an toàn, ít mất máu, ít đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thời gian phục hồi nhanh, không mở ngực nên không để lại sẹo. Bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường ngay sau can thiệp.

Bác sĩ Thủy cho hay không có cách ngăn ngừa dị tật thông liên nhĩ. Những người được chẩn đoán mắc bệnh này cần tuân thủ thói quen sinh hoạt và lối sống khoa học. Người bệnh nên tập thể dục đều đặn, có chế độ dinh dưỡng đa dạng nhóm chất, bổ sung thêm rau củ, ngũ cốc và hạn chế cholesterol xấu. Tránh bị viêm nhiễm vì bệnh tim bẩm sinh, làm tăng nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng hô hấp.

Phụ nữ bị thông liên nhĩ kèm tăng áp phổi nặng nên hỏi ý kiến bác sĩ khi có ý định mang thai. Người thân của bệnh nhân thông liên nhĩ cần đi khám, siêu âm tim để loại trừ nguy cơ mắc bệnh.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi