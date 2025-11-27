Hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng

Hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ hiện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn trong vụ tấn công có chủ đích gần Nhà Trắng.

Vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà, vào giữa buổi chiều ngày 26/11. Thị trưởng Washington Muriel Bowser mô tả đây là "vụ tấn công có chủ đích" do một tay súng thực hiện. Nghi phạm đã bị bắt, hiện chưa rõ động cơ gây án.

Jeffery Carroll, trợ lý cảnh sát trưởng Washington, cho hay tay súng đã "phục kích" các nạn nhân. Hắn ta "đi vòng qua góc phố, giơ súng lên và nhắm thẳng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia".

Phóng viên AFP gần hiện trường mô tả nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và mọi người bỏ chạy, gây ra cảnh hỗn loạn.

Người mặc quân phục được chăm sóc y tế trên xe cứu thương sau vụ nổ súng ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 26/11. Ảnh: AFP

Giám đốc FBI Kash Patel nói cả hai binh sĩ hiện trong tình trạng nguy kịch. Đây được xem là sự việc nghiêm trọng nhất liên quan tới Vệ binh Quốc gia kể từ khi lực lượng này được triển khai trong chiến dịch chống tội phạm trên khắp nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump mô tả kẻ nổ súng là "con thú", thêm rằng nghi phạm cũng bị thương nặng nhưng "vẫn sẽ phải trả giá rất đắt" vì hành động của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ triển khai thêm 500 binh sĩ tới thủ đô Washington, nâng tổng số lên 2.500 lính. "Điều này sẽ chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo đảm Washington an toàn và tươi đẹp", ông nói về vụ nổ súng.

Hai vệ binh Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng Hiện trường sau khi nghi phạm nổ súng vào hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ. Video: X/PlanetReportHQ

Việc chính quyền liên bang triển khai Vệ binh Quốc gia để chống tội phạm ở nhiều thành phố Mỹ đã vấp phải chỉ trích từ giới chức địa phương, họ cáo buộc ông Trump khiến tình hình trở nên căng thẳng. Động thái này cũng đang đối mặt nhiều đơn kiện tại các tòa án. Tuần trước, một thẩm phán liên bang phán quyết việc ông Trump triển khai hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Mỹ là bất hợp pháp.

Thanh Tâm (Theo AFP)