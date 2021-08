Hai lãnh đạo phường bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch

Bình ĐịnhÔng Ngô Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phường và ông Trương Mình Tâm, Chủ tịch phường Đập Đá bị đình chỉ công tác 15 ngày vì lơ là chống dịch, từ ngày 21/8.

Ông Tân và ông Tâm bị xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu phường trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo lãnh đạo thị xã An Nhơn, hai lãnh đạo phường này không có biện pháp kiểm soát, quản lý tốt những người có dấu hiệu sốt, ho tại địa phương để người mắc Covid-19 tự ý đi mua thuốc tây về sử dụng trong nhiều ngày.

Bên cạnh đó, trong thời gian phường giãn cách theo Chỉ thị 16, hai ông đã không làm tốt công tác quản lý để người dân tự ý đi lại nhiều nơi, làm lây lan dịch bệnh.

Đến nay Bình Định ghi nhận 538 ca nhiễm. Thị xã An Nhơn cao nhất với 138 ca, trong đó, phường Đập Đá là ổ dịch lớn nhất. Hồi tháng 7, Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh do tài xế đi từ vùng dịch về không khai báo, tiếp xúc và lây cho nhiều người dân địa phương.

Phạm Linh