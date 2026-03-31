Hai kiến trúc sư làm giả hồ sơ 'chạy' dự án xây chung cư ở Đà Nẵng

Hai kiến trúc sư bị tòa án tuyên có hành vi lừa đảo khi làm giả hồ sơ, hứa "chạy" thủ tục dự án chung cư để chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng của chủ đất.

TAND TP Đà Nẵng ngày 31/3 tuyên Lê Anh Văn (48 tuổi) 13 năm 6 tháng tù, Võ Đăng Khoa (45 tuổi) 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn và Khoa là kiến trúc sư cùng làm việc tại TP HCM. Năm 2020, Văn nhận thiết kế cho một số công trình của ông Mai Văn Huế, chủ khu đất rộng 1.454 m2 trên đường 3/2, quận Hải Châu (cũ), nay là phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tú Anh

Năm 2021, khi ông Huế nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án chung cư nhưng vướng pháp lý, chưa được giải quyết, Văn không có khả năng "lo" thủ tục vẫn bàn bạc với Khoa dựng kịch bản lừa đảo, nhà chức trách cáo buộc.

Văn ký hợp đồng tư vấn với ông Huế, đưa ra chi phí 4,5 tỷ đồng, yêu cầu tạm ứng 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Khoa tiếp nhận hồ sơ, nộp cơ quan chức năng nhưng bị trả lại.

Để tạo niềm tin, Khoa dùng phần mềm chỉnh sửa, làm giả các văn bản liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển cho Văn gửi lại ông Huế.

Văn tiếp tục đưa ra lý do cần thêm chi phí "lo thủ tục", yêu cầu ông Huế chuyển thêm 300 triệu đồng.

Tổng cộng, hai bị cáo chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng, trong đó Văn sử dụng 1,4 tỷ đồng, Khoa nhận 1,9 tỷ đồng.

Sau nhiều lần chờ đợi không có kết quả, ông Huế nghi ngờ, tự tìm hiểu và phát hiện các văn bản đều bị làm giả nên tố giác.

HĐXX xác định hành vi của hai bị cáo có tổ chức, gian dối, làm giả tài liệu nhằm chiếm đoạt số tiền lớn, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Ngọc Trường