Hai hiểu lầm phổ biến dẫn tới chủ quan dự phòng HPV

Khảo sát của Bộ Y tế cho thấy cộng đồng còn hiểu nhầm như HPV chỉ gây ung thư cổ tử cung, không cần dự phòng nếu tình dục an toàn.

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương vừa hoàn thành khảo sát sự hiểu biết của cộng đồng về HPV. Khảo sát này nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" được thực hiện từ 21/4 đến 23/5 và thu hút hơn 5.400 người tham gia. Dưới đây là một vài hiểu nhầm còn phổ biến trong cộng đồng về HPV, trích từ kết quả của khảo sát trên:

HPV chỉ gây ung thư cổ tử cung và sùi mào gà

Có đến 76.9% người tham gia khảo sát cho rằng HPV gây ung thư cổ tử cung, sau đó là sùi mào gà với 65,7%. Chỉ 32,4% người tham gia cho biết HPV có thể gây ra nhiều loại ung thư khác.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ nhận biết về ung thư cổ tử cung cao cho thấy hiệu quả truyền thông về bệnh này đã được cải thiện. Tuy nhiên, nhận thức của cộng đồng về bệnh ung thư khác liên quan HPV còn có sự nhầm lẫn, cho thấy cần truyền thông đa dạng hơn về toàn bộ phổ bệnh liên quan vi rút này.

Sẽ miễn nhiễm HPV nếu chỉ có một bạn tình

40,3% người tham gia khảo sát cho rằng HPV chỉ lây khi có quan hệ tình dục không an toàn, tức có nhiều bạn tình. 26.2% nam giới tham gia khảo cũng cho rằng "quan hệ tình dục an toàn thì không cần dự phòng", 76,9% nghĩ rằng sử dụng bao cao su là một biện pháp hiệu quả.

Người có đời sống tình dục an toàn, chung thủy vẫn cần dự phòng HPV. Ảnh minh họa: Vecteezy

Dự phòng HPV đúng cách thế nào?

HPV là vi rút lây qua tình dục phổ biến trên thế giới. Đến nay, có khoảng 200 týp được phát hiện, trong đó có hơn 30 týp thường lây lan qua quan hệ tình dục. HPV sinh dục được chia thành hai nhóm gồm: nhóm nguy cơ thấp, thường gặp týp 6 và 11 gây nên sùi mào gà; nhóm nguy cơ cao có khoảng 16 týp, gây ra các tổn thương trong biểu mô cổ tử cung hoặc ung thư tại cổ tử cung, âm đạo, hậu môn... HPV có thể được đào thải khỏi cơ thể trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, khi nhiễm dai dẳng, HPV có thể gây ung thư và các bệnh liên quan.

Nhiễm HPV thường xảy ra ngay sau lần quan hệ tình dục đầu tiên, nguy cơ nhiễm tỷ lệ thuận với số lượng bạn tình. Ngay cả khi quan hệ tình dục chung thủy, một người vẫn có nguy cơ nhiễm HPV.

Biện pháp tình dục an toàn phổ biến là sử dụng bao cao su, có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm, tuy nhiên không thể dự phòng hoàn toàn HPV vì vật dụng này không thể che phủ toàn bộ bề mặt da tại vùng sinh dục. Nghiên cứu trên 82 nữ sinh đại học tại Mỹ năm 2000-2005 cho thấy, dù sử dụng bao cao su 100% mỗi khi quan hệ, vật dụng này chỉ giúp bảo vệ trước HPV cho khoảng 70% trường hợp.

Để chủ động dự phòng HPV, mỗi người có thể kết hợp nhiều biện pháp như duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, tăng cường vận động, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và thực hành tình dục an toàn. Chủ động phòng vệ bằng vắc xin. Bên cạnh đó, phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ theo khuyến cáo của chuyên gia y tế. Nam giới cắt bao quy đầu có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV.

Văn Hà