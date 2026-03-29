Hai giang hồ cầm súng cướp 1,85 tỷ đồng ở ngân hàng bị truy tố

Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân bị truy tố với cáo buộc cầm súng ngắn K54 và K59 đã lên sẵn đạn vào phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank ở Gia Lai cướp 1,85 tỷ đồng.

Sau hơn 10 ngày Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) ra kết luận điều tra, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Phạm Anh Tài, tức Tài "Đen", 36 tuổi và Lê Văn Ân, 35 tuổi, về tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Tài và Ân sẽ bị xét xử tại TAND tỉnh Gia Lai về ba tội trên, theo khoản 4 điều 168, khoản 2 điều 304 và khoản 2 điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngân hàng ở Gia Lai bị cướp 1,8 tỷ đồng Video ghi lại cảnh hai kẻ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá, ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Tài "Đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết 2 người ở quán bar. Ân cũng đang bị truy tìm trong một vụ án cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, khi đang trốn truy nã, Tài mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn, một vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Tài giấu toàn bộ "hàng nóng" tại nơi lẩn trốn ở thôn 2, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 10/2025, Tài gọi Ân đến phòng trọ ở tỉnh Gia Lai, rủ tham gia cướp ngân hàng. Tài trực tiếp chuẩn bị súng để khi đi cướp "mỗi người cầm một khẩu". Hắn cũng chốt phương án "phải thay đổi nhiều trang phục". Xe máy được chọn làm phương tiện nhưng chúng thay biển số, màu sơn.

Sau nhiều ngày chở nhau đi khảo sát, bộ đôi vạch ra cung đường trốn chạy mà Tài đánh giá là "cực kỳ hoàn hảo". Chúng chuẩn bị súng đạn, balo, quần áo và 4 xe máy lắp biển số giả.

Tài "Đen" (phải) và Ân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Các nghi phạm chọn phòng giao dịch Trà Bá - ngân hàng Vietcombank ở số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai là mục tiêu. Khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách ngân hàng chừng 5 km, là nơi cất giấu, tiêu hủy và đào hố chôn phương tiện.

Chốt kế hoạch xong, khoảng 15h ngày 19/1, Tài và Ân thay đổi trang phục, lên sẵn đạn hai khẩu súng ngắn giấu trong người. Chúng cũng nhấc sẵn tấm ván đậy hố lên để sau khi cướp được tiền sẽ chạy xe về đây "chôn giấu nhanh nhất có thể".

15 phút sau, Ân điều khiển xe Exciter chở Tài từ khu vực đồi thông di chuyển qua đường Lê Thánh Tôn, Lương Đình Của đến phòng giao dịch Trà Bá.

Tài vào trước, ngồi ghế bên phải từ cửa vào. Ân ngồi bên cạnh. Sau chừng 2 phút quan sát, Tài đi vào phía trong quầy, tháo găng tay len, cầm súng K59 đã lắp 6 viên đạn giơ về phía nhân viên ngân hàng và hô to: "Đứng im, đứng im".

Cùng lúc, Ân rút súng K54 ra uy hiếp, hét lớn: "Ngồi im, không tao bắn".

Hành trình truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai Công an bắt Phạm Anh Tài. Video: Công an Gia Lai

Khi các nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, Tài trèo qua tấm vách ngăn quầy giao dịch vào bên trong ném các cọc tiền ra phía ngoài. Cả hai cùng nhặt cho vào ba lô rồi tẩu thoát. Theo công bố của VKS, tổng số tiền bị cướp là hơn 1,85 tỷ đồng.

Nhằm che giấu nguồn tiền, Tài và Ân mang toàn bộ đến TP HCM mua vàng. Sau đó, chúng mang vàng về địa bàn tỉnh Bình Dương cũ bán và bị lỗ 30 triệu đồng.

Thấy mua bán vàng bị lỗ nên chúng dừng lại kế hoạch, trở lại phòng trọ của Tài ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Chiều 21/1, hai tên chia tay nhau "đường ai nấy đi" khi mỗi người cầm 910 triệu đồng.

Ban chỉ đạo chuyên án nói về các vật chứng thu giữ. Ảnh: Ngọc Oanh

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự, là Phó trưởng ban thường trực.

Lần lượt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt.

Ngoài vụ án này, C02 xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Hiện, C02 đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục làm rõ.

Phạm Dự