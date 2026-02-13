Hai giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố

Thanh HóaÔng Lê Văn Lưu và Nguyễn Văn Chiến, hai giám đốc ở phường Sầm Sơn, bị cáo buộc nâng khống chi phí mua xe điện, trốn thuế hơn 940 triệu đồng.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa khởi tố bị can hai giám đốc và kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng về tội Trốn thuế, theo điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo nhà chức trách, tại phường Sầm Sơn hiện có bốn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè. Đây là loại hình vận chuyển phổ biến, phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Tuy nhiên, công tác quản lý còn nhiều hạn chế.

Một số nhân viên xe điện bị phản ánh có hành vi chèo kéo, chèn ép khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hoạt động vận hành thiếu kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Ông Lê Văn Lưu và kế toán Vũ Thùy Dương bị tạm giam. Ảnh: Lam Sơn

Trong số các doanh nghiệp, Công ty Hưng Phong do ông Lê Văn Lưu làm giám đốc đăng ký 256 xe điện, tổ chức theo hình thức mua phương tiện rồi cho cá nhân thuê lại để chở khách.

Cơ quan điều tra xác định trong năm 2023 và 2024, để giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu chi, nâng khống chi phí. Số tiền trốn thuế hơn 780 triệu đồng.

Ngày 9/2, nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Lưu và kế toán Vũ Thùy Dương để điều tra mở rộng.

Với cùng cáo buộc trốn thuế, trong vụ án khác, ba ngày sau, công an tiếp tục khởi tố ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán Nguyễn Thị Huyền. Doanh nghiệp này đăng ký 130 xe điện hoạt động tại Sầm Sơn.

Nhà chức trách cho rằng trong hai năm 2023-2024, công ty đã trốn hơn 160 triệu đồng tiền thuế. Hai bị can Chiến và Huyền bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lê Hoàng