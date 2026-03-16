Hai du khách bị sụt nửa người xuống hố cát trên bãi biển'

AnhHai du khách bị cát nuốt chửng nửa người khi đang vui chơi tại bờ biển Essex, được lực lượng cứu hộ và người dân kịp thời giải cứu.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại sự việc cho thấy một bé gái đang chơi đùa trên cát lúc 17h20 ngày 13/3 gần đầm Three Shells ở Southend, Essex, trước khi đột nhiên bị chìm xuống dưới.

Ngay lập tức, mẹ cô bé lao đến cứu con gái nhưng cũng bị lún và mắc kẹt trong lớp cát ướt ngang thắt lưng không thể tự thoát ra. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 4 người đàn ông làm việc tại công viên giải trí Adventure Island gần đó là Lee Jones, Will Canning, Tim Sykes và Mitchel Francis nhanh chóng dùng dây thừng để kéo họ khỏi cát lún.

Những người có mặt tại bãi biển đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ bờ biển. Họ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đào và nới lỏng lớp cát xung quanh nhằm giải thoát hai nạn nhân.

Quá trình giải cứu diễn ra trong bối cảnh thủy triều đang dâng, khiến nguy cơ nước tràn vào hố cát ngày càng lớn. Hai mẹ con được bốn người đàn ông từ công viên giải trí Adventure Island và một tài xế xe tải kéo lên bằng một sợi dây thừng. Sau khi được đưa lên khỏi khu vực nguy hiểm, hai người được kiểm tra sức khỏe, không bị thương nghiêm trọng.

Bốn người đàn ông đã giải cứu người mẹ và con gái bị mắc kẹt trong cát. Ảnh: Dailymail.

Đại diện công viên giải trí Adventure Island cho biết khu vực phát hiện người gặp nạn nằm trong khu cát mới được hội đồng địa phương đổ vào khi thủy triều lên. "May mắn thay, sự việc này xảy ra khi nhân viên vẫn còn ở hiện trường vào cuối ngày và họ đã can thiệp khi cần nhất", người này nói.

Sau sự cố, chính quyền địa phương cảm ơn lực lượng cứu hộ vì phản ứng kịp thời, đồng thời cho lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo nguy cơ cát ướt gây lún sâu quanh khu vực đầm phá. Các cảnh báo này sẽ được duy trì cho đến khi những cuộc kiểm tra tiếp theo xác nhận nơi đây an toàn.

Hai mẹ con bị mắc kẹt trong lớp cát lún cao ngang thắt lưng gần đầm phá Three Shells. Nguồn: Dailymail.

Các chuyên gia cảnh báo việc đào hố sâu trên bãi biển là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng thường bị xem nhẹ. Thành hố có thể sụp xuống bất ngờ, đặc biệt khi cát ẩm hoặc bị nước biển thấm vào, khiến người ở bên dưới khó thoát ra.

Du khách được khuyến cáo không nên đào những hố quá sâu khi vui chơi trên bãi biển và cần chú ý đến điều kiện địa hình cũng như sự thay đổi của thủy triều để tránh những tai nạn tương tự.

Mai Anh ( Theo Dailymail )