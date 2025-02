Hai đội đại Việt Nam tham gia cuộc thi STEM Robot tại Mỹ

Vượt qua gần 600 thí sinh, hai nhóm Eureka Education và Ocean-Record sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết STEM Robot tại Mỹ vào tháng 4.

Cuộc thi Robotacon First Lego League 2025 vừa tổ chức vòng thi quốc gia tại Việt Nam với gần 600 thí sinh từ các trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) tham gia. Đây là hoạt động nằm trong hệ thống STEM Robot do Đại sứ quán Đan Mạch, Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh - đối tác của First tại Việt Nam tổ chức.

Với chủ đề Submerged - Đại dương sâu thẳm, các đội tạo dựng giải pháp robot để giúp giải quyết các vấn đề như: bảo vệ môi trường dưới nước, cải thiện chất lượng nước, bảo tồn và duy trì hệ sinh thái dưới nước. Độ khó cao đòi hỏi các em học sinh phải sáng tạo, thử thách cả về kỹ năng thiết kế, lập trình robot lẫn tư duy logic, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và những hiểu biết về xã hội.

Kết quả, ở bảng Explore dành cho nhóm tiểu học, đội Eureka Education đến từ trường Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học Phú Cát, Tiểu học Trường An giành chiến thắng. Bảng Challenge, đội Ocean Record đến từ các trường Tiểu học và THCS Phượng Hoàng, Tiểu học Lý Thường Kiệt, THCS Chu Văn An, Hùng Vương, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Tri Phương, Thống Nhất và Trường UK Academy Huế giành chiến thắng.

Đội vô địch nhận được 30 triệu đồng tiền mặt (đối với bảng Explore) và 50 triệu đồng tiền mặt (đối với bảng Challenge), cúp, huy chương, quà tặng từ các đơn vị tài trợ. Tất cả đội tham gia nhận được giấy chứng nhận của Đại sứ quán Đan Mạch và First - tổ chức lớn của Mỹ về STEM cho học sinh trên toàn thế giới.

Ngoài hai đội vô địch, 6 đội có thành tích cao tiếp theo sẽ đại diện Việt Nam tham gia vào các giải khu vực tại Hy Lạp, Nam Phi, Australia và Macau. 6 đội này bao gồm Legoceanists từ Trường liên cấp Anh Quốc - UKA TP HCM; Algae Rhythms từ Trường quốc tế Canada; Wshn.Numitroco từ trường phổ thông song ngữ Wellspring Hà Nội; BL Rubber Duck, Blke Kraken, Ocean Guardian từ các trung tâm tại TP HCM, Hà Nội.

Sân chơi năm nay cùng sự đồng hành của các đơn vị như: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, hệ thống Trường quốc tế CIS - SSV - CVK, Công ty Bitex và Ivy Global School.

Trực tiếp trải nghiệm không khí của vòng chung kết, Bà Nguyễn Khánh Di, Giám đốc Marketing Ngành hàng, đại diện Công ty sữa Vinamilk cho biết đơn vị vui mừng khi tiếp tục đồng hành gần 600 tuyển thủ nhí từ khắp mọi miền đất nước. Bà cũng ấn tượng trước tài năng của các em về lập trình, tự động hóa và sáng tạo.

Lãnh đạo Vinamilk tin tưởng và hy vọng các em nuôi dưỡng tinh thần "táo bạo", "quyết tâm" và "luôn là chính mình" trong hành trình học tập sáng tạo. Những yếu tố này sẽ tạo nên thành công cho chính mình đồng thời giúp cho cộng đồng. "Các em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi về một thế hệ Việt Nam bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm", đại diện thương hiệu nói.

First Lego League là cuộc thi lập trình robot quy mô toàn cầu với hơn 110 quốc gia thành viên. Hàng năm, cuộc thi hút hơn 500.000 thí sinh trên toàn thế giới.

Hoài Phương