Hai cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án nhận hơn 11 tỷ đồng bị đề nghị 9-10 năm tù

Hà NộiÔng Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Đăk Lăk, cùng cấp phó bị VKS đề nghị phạt 9-10 năm tù vì nhận 11,1 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu.

Sáng 6/1, sau một ngày xét hỏi tại TAND Hà Nội, đại diện VKS trình bày bản luận tội, đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ với bị cáo Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đăk Lăk và ông Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án.

VKS còn đề nghị phạt hai bị cáo mức 180-200 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Cùng tội Đưa hối lộ, VKS đề nghị tuyên phạt ông Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) án 3-4 năm tù và ông Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên, 2-3 năm tù. Mỗi bị cáo còn bị phạt tiền 40-50 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Linh Đan

VKS đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo VKS, dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, giao Ban Quản lý dự án tỉnh Đăk Lăk làm chủ đầu tư. Dự án có 15 gói thầu, trong đó gói thầu số 3 và số 4 có giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngay từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư, các giám đốc doanh nghiệp đã tiếp cận lãnh đạo tỉnh, nói "được Tỉnh ủy đồng ý" cho 3 công ty tham gia thực hiện dự án, để xin "cơ chế" tham gia. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk lúc đó đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau khi được chấp thuận, nhóm doanh nghiệp này gặp lãnh đạo Ban QLDA để thỏa thuận việc trúng thầu. Từ đó, ông Hạ và Từ đã thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của doanh nghiệp để can thiệp đến cấp dưới tạo điều kiện cho trúng thầu.

Ông Hạ thỏa thuận nhận 3% giá trị tạm ứng ghi trong hợp đồng; còn ông Từ ban đầu thống nhất nhận 9 tỷ đồng - tương ứng mỗi doanh nghiệp chi 3 tỷ.

Cơ quan công tố, ông Hạ nhận tổng cộng 5,1 tỷ đồng. Trong đó, ông Hải đưa 3,2 tỷ đồng trong hai lần gặp tại nhà riêng của ông Hạ vào tháng 1/2022; ông Chương đưa 1,9 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

Ông Từ nhận tổng cộng 6 tỷ đồng. Trong đó, ông Chương đưa 3 tỷ đồng tại đường Nguyễn Tất Thành vào tháng 12/2021, ông Hải đưa 3 tỷ đồng tại quán Ticos Coffee trên đường Nguyễn Đình Chiểu vào tháng 4/2022.

Đại diện VKSND Hà Nội tại phiên tòa. Ảnh: Linh Đan

Cơ quan công tố cho rằng, các bị cáo trong vụ án này đều là công dân có trình độ văn hóa và đầy đủ nhận thức về pháp luật. Bị cáo Hạ và Từ còn là người có chức vụ cao trong cơ quan quản lý Nhà nước nước. Còn hai giám đốc doanh nghiệp lẽ ra phải biết "nghiêm khắc rèn luyện bản thân" để sống và làm việc theo pháp luật nhưng đã không làm để rồi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, các bị can khai báo thành khẩn và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 16,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Riêng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Phạm Ngọc Nghị bị xác định có nhận 4,5 tỷ đồng quà biếu nhưng không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại đầy đủ nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông này đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Phạm Dự - Thanh Lam