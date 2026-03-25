Hai cựu công an quận Cầu Giấy bị truy tố trong vụ cháy 14 người chết

Hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị cáo buộc buông lỏng quản lý khiến dãy nhà trọ ở Trung Kính vi phạm quy định 14 năm không bị phát hiện, dẫn đến hỏa hoạn 14 người chết.

Ngày 25/3, TAND Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh, 41 tuổi, cựu Đội phó Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (cũ) và cán bộ cùng đơn vị Lê Quang Hưng, 30 tuổi, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, luật sư của bị cáo đã có đơn xin hoãn xét xử, do bận lịch bào chữa tại một phiên tòa khác. Đây là phiên tòa mở lần đầu. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo và những người liên quan, HĐXX chấp thuận và dời lịch xét xử sang 9/4.

Vụ án liên quan hỏa hoạn trên phố Trung Kính khiến 14 người chết hồi tháng 5/2024.

Cáo trạng xác định, khu đất 207 m2 thuộc sở hữu của vợ chồng ông Quyết, bà Thảo. Trong đó 50 m2 được dùng xây nhà ở, 100 m2 xây nhà trọ 3 tầng với 13 phòng khép kín.

Ngoài ra, 33 m2 tại sân để con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Phần sân chung còn lại làm nơi để phương tiện cho người thuê trọ và các thành viên gia đình ông Quyết.

Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ.

Theo Nghị định 136 quy định chi tiết một số quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy, cơ sở cho thuê trọ của vợ chồng ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời phải đáp ứng các điều kiện an toàn về PCCC.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng và cho thuê nhà trọ, vợ chồng ông Quyết không chấp hành các quy định trên.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, đám cháy bùng lên tại khu vực phía bên trong cổng ra vào. Lúc này 23 người đang sinh sống ở đây (7 người trong gia đình ông Quyết và 16 người thuê trọ), cổng khóa nên không chạy ra ngoài được. Chỉ có ông Quyết, cùng con dâu và 2 cháu nội chạy lên tầng 2 ngôi nhà chính, được người dân dùng búa tạ đập tường giải cứu. Những người còn lại tử vong, trong đó có mẹ, vợ và con trai ông Quyết và 12 khách trọ.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân cháy là chập mạch điện trên đường dây điện tại khu vực xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó lan ra xung quanh.

Phường nghĩ quận quản lý, quận tưởng phường

Về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong vụ việc này, cáo trạng xác định, bị cáo Hưng được phân công công tác quản lý phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Trung Hòa từ tháng 8/2023.

Trong thời gian này, sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng, trong đó có chung cư mini ở Khương Hạ, thành phố Hà Nội đã chỉ thị rà soát, tổng kiểm tra loại hình nhà trọ trên địa bàn thành phố nhằm mục đích phát hiện kịp thời các vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà trọ, chung cư mini.

Song quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hưng bị cáo buộc không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được phân công theo các kế hoạch rà soát trên, không phát hiện được nhà ông Quyết cho thuê trọ và có vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nghĩ nhà này thuộc diện UBND phường Trung Hòa quản lý, không phải lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nên không kiểm tra.

VKS viện dẫn bối cảnh, sau các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Hà Nội, trong đó có vụ cháy chung cư mini Khương Hạ khiến 56 người chết, theo chỉ thị của thành phố, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổng rà soát và lập danh sách 861 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường Trung Hòa.

Song trong số này lại không có khu trọ của gia đình ông Quyết. UBND phường Trung Hòa do đó mặc nhiên coi cơ sở này thuộc diện quản lý của Đội Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

VKS cáo buộc Tuấn Anh, Đội phó, khi này không đôn đốc, chỉ đạo, quản lý, dẫn đến khu trọ của nhà ông Quyết không có đơn vị nào quản lý.

Cơ sở này được xác định có nhiều tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng không bị phát hiện kiểm tra, xử lý.

Tại cơ quan điều tra, cựu đội phó khai nhận hành vi thiếu trách nhiệm như trên.

Nhiều người không bị truy cứu hình sự

Một số lãnh đạo công an quận Cầu Giấy giai đoạn này được xác định "do là lãnh đạo, không trực tiếp quản lý từng cơ sở riêng biệt và do thiếu sót trong công tác điều tra cơ bản của các cán bộ cấp dưới" nên không nắm được sự việc.

Họ đều phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ cháy, song sai phạm có mức độ nhất định, do nhiều lý do khách quan; đồng thời do sai phạm trong một thời gian dài của các cán bộ dưới quyền.

Không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội tiến hành xử lý những người trên theo quy định của ngành công an.

Ông Quyết cùng vợ có dấu hiệu phạm tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy song mẹ, vợ và con ông Quyết đều đã tử vong trong vụ cháy. Nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Quyết đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả, bồi thường cho 12 gia đình có người bị tử vong số tiền 880 triệu đồng và 2 người bị thương số tiền 15.000.000 đồng. Đại diện bị hại không có đề nghị gì về dân sự và đều có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự với ông Quyết. Xét tính chất mức độ hành vi và hoàn cảnh của ông Quyết, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các gia đình có nạn nhân bị tử vong, bị thương, trẻ mồ côi và những người bị thiệt hại trong vụ cháy nêu trên đã được các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ.

Hải Thư