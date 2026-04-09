Hai cựu cảnh sát liên đới trách nhiệm trong vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính

Hà NộiHai cựu công an quận Cầu Giấy (cũ) bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi dãy nhà trọ ở Trung Kính vi phạm 14 năm không bị phát hiện, dẫn đến hỏa hoạn 15 người chết.

Ngày 9/4, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Đội phó Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) và cán bộ cùng đơn vị Lê Quang Hưng, 30 tuổi, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án liên quan hỏa hoạn trên phố Trung Kính khiến 15 người chết hồi tháng 5/2024.

Tòa dự kiến tuyên án vào chiều nay.

Hai bị cáo tại tòa sáng nay.

Cáo trạng xác định khu đất rộng 207 m2 thuộc sở hữu của vợ chồng ông Quyết, bà Thảo. Trên diện tích này, chủ nhà xây 50 m2 nhà ở, 100 m2 nhà trọ 3 tầng với 13 phòng khép kín; dành 33 m2 sân cho con trai dựng lán sửa xe máy, xe đạp điện, phần còn lại làm nơi để xe cho người thuê trọ và gia đình.

Quá trình xây dựng, kinh doanh nhà trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ. Theo Nghị định 136, cơ sở này thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện an toàn về PCCC. Tuy nhiên, chủ nhà không chấp hành.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, lửa bùng lên từ khu vực phía trong cổng ra vào khi 23 người đang sinh sống tại đây, gồm 7 thành viên gia đình ông Quyết và 16 khách trọ. Do cổng bị khóa, mọi người không thể thoát ra ngoài. Ông Quyết cùng con dâu và hai cháu nội chạy lên tầng 2 căn nhà chính, được người dân dùng búa tạ đập tường giải cứu. Những người còn lại tử vong, gồm mẹ, vợ, con trai ông Quyết và 12 khách trọ.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân cháy do chập mạch trên đường dây điện tại khu vực để xe máy điện, làm bén lửa vào lớp vỏ cách điện rồi lan ra xung quanh.

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội

Phường nghĩ quận quản lý, quận tưởng phường

Về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước về PCCC trong vụ việc này, cáo trạng xác định bị cáo Hưng được phân công quản lý địa bàn phường Trung Hòa từ tháng 8/2023.

Trong thời gian này, sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng, trong đó có vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, tổng kiểm tra loại hình nhà trọ trên toàn địa bàn nhằm kịp thời phát hiện vi phạm về PCCC đối với nhà trọ, chung cư mini. Tuy nhiên, theo cáo buộc, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hưng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được phân công theo các kế hoạch rà soát, không phát hiện nhà ông Quyết cho thuê trọ và có vi phạm về PCCC.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai "nghĩ nhà này thuộc diện UBND phường Trung Hòa quản lý, không phải lực lượng cảnh sát PCCC nên không kiểm tra".

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, VKS cho biết trong quá trình thực hiện chỉ thị của thành phố, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã tổng rà soát, lập danh sách 861 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường Trung Hòa. Tuy nhiên, trong danh sách này không có khu trọ của gia đình ông Quyết. UBND phường Trung Hòa vì vậy mặc nhiên cho rằng cơ sở thuộc diện quản lý của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

VKS cáo buộc Tuấn Anh, khi đó là Đội phó, không chỉ đạo, quản lý, dẫn đến khu trọ của ông Quyết không có đơn vị nào phụ trách. Cơ sở được xác định có nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC nhưng không bị phát hiện để kiểm tra, xử lý.

Một số lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy giai đoạn này được xác định "do là lãnh đạo, không trực tiếp quản lý từng cơ sở riêng biệt và do thiếu sót trong công tác điều tra cơ bản của các cán bộ cấp dưới" nên không nắm được sự việc. Dù họ không bị xem xét trách nhiệm hình sự, song cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội xử lý theo quy định của ngành công an.

Hải Thư