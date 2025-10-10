Hài cốt bé gái về với gia đình sau 14 năm thảm họa sóng thần Nhật Bản

Hài cốt tìm thấy ở một thị trấn duyên hải Nhật Bản năm 2023 được xác định là một bé gái 6 tuổi mất tích trong thảm họa sóng thần năm 2011.

Cảnh sát Nhật Bản ngày 9/10 cho biết sử dụng kỹ thuật xét nghiệm ADN và phân tích protein trên răng, cùng sự giúp đỡ của Đại học Tohoku, họ đã xác định được danh tính của mảnh xương hàm và răng được tìm thấy hồi tháng 2/2023 ở thị trấn duyên hải Minamisanriku, tỉnh Miyagi.

Thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, ngày 17/3/2011. Ảnh: Reuters

Mảnh xương thuộc về Natsuse Yamane, bé gái 6 tuổi mất tích ở tỉnh Iwate trong vụ động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011. Nhà của Natsuse ở thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, cách đó 100 km về phía bắc. Một công ty xây dựng đã phát hiện mảnh xương khi dọn dẹp bãi biển và vỉa hè.

"Chúng tôi đã từ bỏ hi vọng tìm thấy hài cốt của con từ lâu. Vì vậy, khi nhận được thông báo, chúng tôi rất bất ngờ và vô cùng biết ơn", gia đình bé Natsuse Yamane bày tỏ.

Lần gần nhất cảnh sát tỉnh Miyagi xác định được hài cốt của một nạn nhân vụ sóng thần là vào tháng 3/2021. Giới chức đang lưu giữ hài cốt của 6 người chưa được xác định danh tính.

Trận động đất 9 độ ngoài khơi Thái Bình Dương ngày 11/3/2011 đã tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ và khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản. Theo cảnh sát quốc gia nước này, tính đến đầu năm nay, họ đã thống kê được 15.900 người thiệt mạng trong thảm họa, hơn 2.500 người vẫn mất tích.

Hồng Hạnh (Theo Kyodo News)