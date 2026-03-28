Hai cô giáo bị dừng đứng lớp sau vụ phụ huynh đánh học sinh 10 roi

Cà MauHai giáo viên Tiểu học Phú Hưng A bị tạm dừng đứng lớp sau vụ phụ huynh đến trường đánh học sinh 10 roi để phục vụ điều tra.

Tối 28/3, ông Nguyễn Thành Hậu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, cho biết hai cô giáo dạy lớp 3 được tạm giao làm công tác văn phòng, sau khi làm tường trình và kiểm điểm.

"Thời điểm xảy ra sự việc, hai cô có khuyên ngăn phụ huynh nhưng không lường trước diễn biến như vậy", ông nói.

Ba ngày trước, một phụ huynh của trường dùng roi đánh bạn của con trước mặt giáo viên và người thân.

Lý do là hai nữ sinh lớp 3 từng mâu thuẫn khi chơi đùa rồi xảy ra xô xát. Phụ huynh của một em đã "giao kèo" với bà ngoại của em kia rằng nếu con mình tiếp tục bị đánh thì sẽ đánh lại 10 roi và được đồng ý. Nhiều giáo viên và học sinh chứng kiến nhưng không kịp báo cáo Ban giám hiệu để can thiệp.

Trường cho biết sức khỏe của nữ sinh bị đánh hiện ổn định, yêu cầu phụ huynh trong vụ việc không tái diễn hành vi xâm phạm thân thể học sinh, đồng thời phối hợp giáo viên chủ nhiệm hòa giải, giáo dục hai em.

Hôm qua, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo địa phương xác minh, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định và rà soát công tác đảm bảo an toàn trong trường học.

Trường Tiểu học Phú Hưng A có 2 điểm với 23 lớp, mỗi năm học có khoảng 700 học sinh.

An Minh

* Tên học sinh được thay đổi