Hai chỏm băng hàng nghìn năm tuổi biến mất

CanadaTình trạng ấm lên toàn cầu khiến hai chỏm băng rộng 7,48 km2 và 2,93 km2 tan chảy nhanh chóng.

Ảnh chụp hai chỏm băng St. Patrick Bay năm 2015 (trái) và năm 2020 (phải). Ảnh: NSIDC/Sun.

Ảnh chụp từ vệ tinh ASTER của NASA cho thấy sự biến mất của hai chỏm băng gần St. Patrick Bay trên cao nguyên Hazen, đảo Ellsmere, quần đảo Bắc Cực thuộc Canada, theo Trung tâm Dữ liệu Băng và Tuyết Quốc gia Mỹ (NSIDC), Sun hôm 1/8 đưa tin.

Mark Serreze, giám đốc NSIDC, từng nghiên cứu hai chỏm băng St. Patrick Bay khi còn là sinh viên. "Năm 1982, khi tôi ghé thăm lần đầu tiên, những chỏm băng giống như một đặc điểm vĩnh cửu của cảnh quan nơi đó. Việc thấy chúng biến mất chỉ trong chưa đầy 40 năm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên", ông chia sẻ.

Năm 2017, ông cùng các đồng nghiệp đã xuất bản một nghiên cứu dự đoán hai chỏm băng sẽ biến mất trong vòng 5 năm. Dự đoán của họ đã chính xác.

Năm 1959, hai chỏm băng rộng lần lượt 7,48 km2 và 2,93 km2, nghĩa là chỏm băng lớn rộng hơn gấp đôi Công viên Trung tâm ở New York. Nhóm nghiên cứu so sánh dữ liệu vệ tinh ASTER từ tháng 7/2015 với ảnh chụp trên cao từ tháng 8/1959. Họ nhận thấy trong giai đoạn này, diện tích của các chỏm băng giảm chỉ còn khoảng 5%. Từ năm 2014-2015, diện tích giảm mạnh đáng kể do mùa hè năm 2015 đặc biệt ấm. Ảnh chụp của vệ tinh ASTER hôm 14/7 vừa qua cho thấy chúng đã hoàn toàn biến mất.

"Chuyện này giống như nhìn một người bạn ngày càng yếu đi vì một căn bệnh khủng khiếp. Tôi biết sẽ có ngày mọi thứ kết thúc, nhưng vẫn không thể thực sự sẵn sàng cho chuyện đó", Serreze chia sẻ. Các chỏm băng khác trong khu vực này tan chảy chậm hơn nhưng giới chuyên gia cho rằng chúng cũng sẽ biến mất.

Các chỏm băng St. Patrick Bay có thể bắt đầu hình thành từ vài nghìn năm trước. Đến thời kỳ Tiểu băng hà (thế kỷ 16-19), chúng lớn gấp vài lần so với năm 1959.

"Biến đổi khí hậu là sự thực. Bắc Cực đang chịu ảnh hưởng nặng đúng như các dự đoán từ trước. Chúng ta đang biến đổi Trái Đất và dường như không muốn chấp nhận việc con người đang tiến tới một thế giới rất khác", Serreze nói.

Thu Thảo (Theo Sun)