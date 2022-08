Hai chiến sĩ nghĩa vụ trả lại 350 triệu đồng nhặt được

Vĩnh LongKhi đi ăn cơm, binh nhất Hồ Quí Thạch, cùng hạ sĩ Huỳnh Thanh Hải nhặt túi nylon có 350 triệu đồng, mang đến công an phường nhờ trả lại người mất.

Ngày 25/8, chiến sĩ nghĩa vụ công an Hồ Quí Thạch cùng đồng đội Huỳnh Thanh Hải được Công an TP Vĩnh Long biểu dương và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Từ trái sang, Huỳnh Thanh Hải, Hồ Quý Thạch cùng lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long trao trả lại tài sản nhặt được cho anh Tân. Ảnh: An Bình

Trước đó, chiều 19/7, Thạch (19 tuổi) cùng Hải 20 (tuổi) ra quán trước trụ sở đơn vị ăn cơm. Lúc này, anh Phan Trọng Duy Tân, 36 tuổi, ở phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long cũng vào quán. Một lúc sau, anh Tân ra về, để quên túi nylon màu đen đựng 350 triệu đồng cùng thẻ ATM.

Lúc này Hải cùng Thạch đã mang chiếc túi lên xe máy chạy theo đưa lại cho chủ nhưng không kịp. Sau đó, cả hai mang đến Công an phường 1, TP Vĩnh Long (nơi nhặt được chiếc túi) nhờ thông báo tìm người mất.

Qua trích xuất camera và xác minh, ngày 22/8, công an mời anh Tân lên trao trả số tiền cùng thẻ ATM (có 20 triệu đồng trong tài khoản). Chủ nhân cho biết số tiền này được mang đi trả nợ, nếu mất sẽ rất khó khăn.

An Bình