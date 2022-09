Hai bố con chém người sau va quẹt xe bị bắt

Đăk LăkÔng Nguyễn Tuấn Hào, 47 tuổi, và con trai Nguyễn Hoàng Gia Bảo bị bắt sau bốn tháng chém người va chạm giao thông.

Sáng 2/9, ông Hào và Bảo, 23 tuổi, bị Công an Đăk Lăk bắt tạm giam 4 tháng về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Tuấn Hào (phải) và con trai lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, chiều 22/4, ông Hào chạy xe máy thì va chạm nhẹ với anh Thi Đức Long, 29 tuổi. Hai bên cãi vã, ông Hào bị thanh niên đấm vào mặt.

Thấy cha về nhà với gương mặt sưng đỏ, Bảo gặng hỏi rồi mang theo rựa chở ông Hào đi tìm đối phương trả thù. Gặp Long đang ngồi bấm điện thoại trước quán nước, Bảo lao vào chém 9 nhát vào đầu và tay đối thủ. Ông Hào cũng cầm ghế của quán đánh nạn nhân. Anh Long bị đa chấn thương, kết quả giám định mới đây cho thấy tỷ lệ thương tật là 8%.

Bị công an triệu tập sau sự việc, ông Hào thừa nhận sai do quá nóng giận. "Phải chi lúc đó tôi can ngăn con thì đã không xảy ra chuyện".

Ngọc Oanh