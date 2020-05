Hai bé trai bỏng nặng vì bị ném bom xăng

Bình DươngNguyễn Văn Tuấn, 25 tuổi, quê An Giang, dẫn nhóm thanh niên ném bom xăng vào tiệm tạp hoá khiến anh em bé trai 3 và 9 tuổi bỏng nặng.

Ngày 27/5, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án Giết người, bắt giữ Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Huỳnh Văn Sang (36 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra việc ném bom xăng vào dãy trọ khiến bốn người bị thương.

Riêng chủ mưu Nguyễn Văn Tuấn và Đặng Thanh Điền (30 tuổi, người trực tiếp ném bom xăng) cùng hai nghi can khác đang bỏ trốn.

Nhóm thanh niên ném bom xăng vào ki-ốt khiến hai bé trai bỏng nặng. Ảnh: Camera an ninh.

Theo điều tra, tối 18/5, Tuấn đến nhà trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, gọi vợ cũ ra ngoài để nói chuyện, mục đích nối lại tình cảm.

Lúc này, Tuấn thấy Nguyễn Thị Thanh Hằng (19 tuổi) đứng trước tiệm tạp hóa cầm điện thoại, nghĩ đang quay phim mình liền phản ứng. Lời qua tiếng lại, anh ta xảy ra xô xát với một số người tại dãy trọ. Tức giận, Tuấn về nhà trọ của mình gần hiện trường gọi nhóm bạn đem theo dao, gậy gỗ, bom xăng trở lại.

30 phút sau, đến nơi, Tuấn cầm hung khí đuổi đánh những người mâu thuẫn, Điền ném ba lon bia chứa xăng vào tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Nam (42 tuổi, mẹ của Hằng) gây cháy, khiến cháu Nguyễn Thành Công (3 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (9 tuổi) bị bỏng. Hai người lớn lao vào phòng cứu các bé cũng bị bỏng ở chân và lưng.

Nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Bom xăng Camera an ninh ghi lại toàn cảnh vụ ném bom xăng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) chiều 27/5, Công chập chờn lúc tỉnh lúc mê vì những vết bỏng rát khắp da thịt đã bong tróc, rộp lên sau chín ngày gặp nạn. Hai chân, hai tay bé được băng kín.

Chị Nam cho biết sự việc xảy ra sau khi cả nhà vừa tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho con trai. 22h30, dọn dẹp bữa tiệc xong, chị để các con ở lại tiệm tạp hóa rồi chạy về nhà ở TP Thủ Dầu Một chừng 15 km. Vừa đến nhà, chị nghe con gái gọi điện ki-ốt cháy. Người mẹ tức tốc chạy lại tiệm thì hai con trai đã được đưa đi cấp cứu.

Bác sỹ Lê Phước Tân, Trưởng khoa bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, hiện hai bé sức khỏe dần ổn định, Đạt đã được xuất viện hôm qua. Riêng Công bị bỏng khá nặng, dự kiến tuần sau phải ghép da ở mặt.

Phước Tuấn - Hà An