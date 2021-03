New ZealandCon chim hải âu vụng về tiếp đất bằng cú ngã lộn nhào ngay trước mặt chim non, gây thích thú cho những người xem trực tiếp cảnh quay.

Hải âu ngã sấp mặt gây sốt mạng Cú ngã bất ngờ của chim hải âu. Video: RoyalCam.

Trong cảnh quay phát trực tiếp trên mạng, một con hải âu hoàng gia phương bắc ở New Zealand hạ cánh trong tư thế ngã sấp xuống đất. Màn hạ cánh của nó mang lại niềm vui cho hàng nghìn người xem, gây sốt mạng xã hội. Video quay hôm 6/3 ở Taiaroa Head gần thành phố Dunedin trên Đảo Nam của New Zealand, cho thấy con hải âu non 6 tuần tuổi kêu ríu rít khi thấy hải âu trưởng thành bay tới gần.

Tuy nhiên, con chim mới tới bị ngã, đâm chúi đầu xuống đất và lộn nhào trên bão cỏ dài. Trong tư thế lộn ngược, hai chân nó huơ huơ trong không trung một lúc trước khi nó lấy lại được thăng bằng và di chuyển ra ngoài khung hình. Khi cảnh quay kết thúc, con chim non ở mặt trước bãi cỏ chỉ còn lại một mình và chăm chú nhìn ra biển.

Video thu hút hơn 200.000 lượt xem được phát bởi Bộ Bảo tồn New Zealand (DOC) và Phòng thí nghiệm Điểu học Cornell. Chương trình phát trực tiếp mang tên RoyalCam, bắt đầu từ năm 2016 và là một trong nhiều camera theo dõi chim mà Phòng thí nghiệm Điểu học Cornell thiết lập.

Hải âu hoàng gia phương bắc là loài chim biển lớn nhất thế giới với sải cánh hơn 3 m, thường được xem như "gã khổng lồ duyên dáng". DOC gắn thẻ cho tổ chim ở Khu bảo tồn tự nhiên Taiaroa Head và lập bản đồ của chúng sau mỗi mùa sinh sản.

"Hải âu là một kỹ sư đặc biệt. Chúng có cấu tạo phù hợp để bay trên biển bay kiểu ‘dynamic soaring’. Chúng có thể ngừng đập cánh và bay vọt phía trên mặt biển hàng giờ", Rory Crawford, quản lý tình nguyện viên hải âu ở Hiệp hội bảo vệ chim hoàng gia Anh, chia sẻ. "Nhưng chúng không giỏi tiếp đất. Con chim trong video có thể tính toán nhầm hướng gió hoặc có gió thổi qua đột ngột".

Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu là tìm cách giảm tối đa số lượng chim cánh cụt bị bắt do hoạt động bánh bắt cá. Hải âu ở Taiaroa Head rất dễ bị tổn thương vì tốc độ sinh sản chậm, thay đổi trong môi trường sống và khí hậu, cùng với ảnh hưởng của đánh bắt cá. Một con chim non mất hai năm để trưởng thành. Hải âu nằm trong nhóm chim biển bị đe dọa nhiều nhất thế giới. 15 trong số 22 loài hải âu có nguy cơ tuyệt chủng và nguy cơ lớn nhất với chúng là bị đánh bắt nhầm trên biển.

An Khang (Theo CNN)